Durante el 2017 el CRUM efectuó más de 19 mil despachos en zona

POR LETICIA JARAMILLO Noticias Carlos Casillas Cuéllar, Director del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), de la Secretaría de Salud, informó que durante el 2017 se tuvieron 19 mil 700 despachos en la zona metropolitana (Querétaro, San Juan del Río, El Marqués, Huimilpan y Corregidora), de los cuales, el 60 por ciento tuvieron como causa los accidentes vehiculares.

Precisó que el CRUM se encarga de la regulación de atención médica pre hospitalaria, desde el despacho hasta el lugar donde se presenta el incidente.

Y los servicios que se ofrecen son atención pre hospitalaria, regulación médica y emergencias.

Dijo que son diversas las causas por las cuales la mayoría de los despachos son accidentes vehiculares, empezando por la cantidad de vehículos que circulan por el estado, la combinación de velocidad, falta de precaución, así como como conducir en estado de ebriedad.

Otros factores que también refirió Casillas Cuéllar son enfermedades crónico – degenerativas, que desarrollan afecciones metabólicas como diabetes, problemas cardiovasculares, e infartos en el auto.

Señaló que durante la pasada temporada vacacional, desde el primero de diciembre, los accidentes vehiculares se incrementaron más o menos en un 20 por ciento, debido a que la gente sale con mayor frecuencia a las calles por los eventos sociales, hay problemas en las carreteras y todo se combina, el movimiento de la ciudad con el alcohol y el tráfico.

El Director del CRUM explicó las diferencias que existen entre una urgencia sentida y urgencia real, señalando que la primera es cuando una persona que sufre alguna enfermedad, pareciera que está en riesgo su vida, pero no es así.

Como ejemplo menciono el caso de una persona que tiene una diabetes no controlada y sufre una hipoglucemia, consumió medicamento pero no alimento, es una urgencia sentida, que se puede convertir en real pero no es real, ya que en teoría se puede corregir en casa.

Sin embargo, una urgencia real es cuando está en riesgo la vida de una persona, un órgano o la función de este órgano.

Finalmente, mencionó que a pesar del gran trabajo que hace el centro de comunicación y monitoreo del estado, ya que permite filtrar las llamadas que se reciben para recibir la atención del CRUM, un 65 por ciento siguen siendo falsas alarmas.

“A nosotros se nos filtran algunas, un 15 por ciento, pero sigue siendo muy alto, ya filtrado, para despachar todas las ambulancias y eso es muy costoso”.

