Pide diputada a IEEQ que trabaje apegado a la ley

POR LETICIA JARAMILLO Noticias La diputada Carmen Zúñiga Hernández pidió al Instituto Estatal Electoral de Querétaro (IEEQ) que haga su trabajo apegado a las leyes como la Legipe, y que sea un órgano imparcial porque está en juego un proceso electoral que es por el beneficio de todos los queretanos y de México.

“Tengo la confianza de que ellos van a hacer su trabajo de manera responsable, apegado a la ley y siendo imparciales”, dijo, luego que se le cuestionara sobre la publicidad panista que se encontró aparentemente en un edificio público.

La diputada Carmelita Zúñiga dijo: “quien hace una denuncia tiene que tener las pruebas avaladas por las institución que corresponda”, por lo que pidió “se hagan las investigaciones y que se pongan los cargos que se determinen.

No puedo decir qué sucedió o que no, no conozco ninguna de las dos versiones, pero hay una línea de investigación”.

Cuestionada sobre su futuro político la legisladora comentó que es institucional y su partido ha determinado que las candidaturas serán por designación.

Considera que “para la presidencia municipal hay mujeres y hombres que estamos preparados, pero es determinación del partido, es por designación.

Y yo confío en mi partido político, respeto lo que determine, hay hombres y mujeres preparados para asumir este cargo”.

Sobre los pendientes que se tienen en la Comisión de Gobernación que ella preside, dijo que es importante tomar en cuenta los avances cualitativos y cuantitativos.

Dijo que se han aprobado un total de 69 asuntos y dictaminados son 26 leyes, 12 decretos y 8 acuerdos, que fueron aprobados.

Dictámenes rechazados fueron 7 leyes, 2 decretos y 0 Acuerdos.

Pendientes por dictaminar 10 leyes, 1 decreto y 3 acuerdos, es decir, en total son 15 iniciativas pendientes.

Dentro de los pendientes hay temas electorales, pero por la temporalidad, es decir, que entraron fuera de tiempo, ya no se pudieron dictaminar.

La ley marcaba 3 meses antes de septiembre y fueron ingresados después del periodo.

Esos asuntos, independientemente de que serán dictaminados, no aplicarían en este proceso electoral.

Uno de ellos es la Iniciativa Sin Voto no hay Dinero, ya no es posible que aplique en este proceso electoral a menos que hubiera una reforma constitucional, a nivel federal.

La legisladora del PAN asegura que en esta Legislatura, “los 25 diputados hemos demostrados que sabemos hacer un trabajo profesional, político, en donde hemos llegado a acuerdos, y el reflejo de estas leyes aprobadas, fueron en temas de seguridad, lineamientos federales, corrupción, transparencia, electoral”.

Dentro de los temas importantes destacó la violencia política de género; la paridad horizontal y vertical; y la cuota de género en municipios.

Al respecto, precisó “la cuota de género fue necesaria ante el abuso de poder, pero no tenemos que estar por cuota ni por número, sino por capacidad, por vocación, entrega y resultado que se vea reflejado en las políticas públicas, en las leyes, en el trabajo legislativo.

No somos una cuota por un número”, finalizó.

Comentarios

comments