Seguir activo políticamente, es lo más factible: Mario Calzada

POR JAHAIRA LARA Noticias Sin confirmar el puesto de elección popular por el que contenderá en la próxima jornada electoral, Mario Calzada Mercado –presidente municipal de El Marqués- señaló que lo único seguro hasta el momento son sus deseos de seguir activo políticamente.

De acuerdo con el funcionario aún no define su futuro en la vida política del estado, ya que aún se realizan diversas encuestas en las diferentes comunidades de El Marqués para conocer la opinión de los habitantes sobre los resultados que se han logrado en su administración.

Señaló que la opinión de los ciudadanos, será lo que defina su participación en el proceso; por lo que en próximos días podría dar a conocer si buscará su reelección como presidente municipal en El Marqués.

“Seguir activo políticamente es lo más factible, sigo en las encuestas, los tiempos me permiten hacer consultas y medir el nivel de aceptación con ciudadanos, líderes de comunidades; mi brazo más cercano que tengo son los ciudadanos y estoy en ese proceso, no he concluido”.

Recordó que reelegirse en el puesto que actualmente ocupa es una de las alternativas que se ha planteado, pero aún analiza postularse en candidaturas a otros puestos de elección

