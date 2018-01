No debe elevarse a delito el acoso callejero: LARM

POR LETICIA JARAMILLO Noticias El diputado Luis Antonio Rangel Méndez declaró que si bien todavía no se dictamina la Iniciativa que presentó el diputado independiente Carlos Lázaro Sánchez Tapia sobre Acoso Callejero, esta conducta no debería elevarse a rango de delito sino sancionarse desde el punto de vista administrativo, lo cual no significa que esté a favor del acoso callejero porque sería ridículo.

Dijo que dentro de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia no ha sido votada la Iniciativa, pero considera que se trata de un tema administrativo y como tal debería sancionarse.

Debe ser atendido por los ayuntamientos y fijar las penas administrativas que se consideren necesarias.

Rangel Méndez señaló que el acoso callejero sería muy difícil de probar y de determinar, y también sería muy complicado llevarlo a un Tribunal.

Además, considera poco eficaz que se considere un delito y que se aprese a una persona aplicándole el Código Penal, precisamente por las dificultades que conlleva el poder probarlo.

Sin duda alguna, dijo, el acoso callejero es una conducta retrógrada, ya que lesiona la integridad de las personas, y de la sociedad.

Empero, “nos parece que sería ineficiente clasificarlo como delito, y que pusiéramos al Poder Judicial, en este caso a los jueces, al sistema penitenciario y a todo el sistema del estado, ocupado en estas circunstancias que pueden ser tratadas de mejor manera, con mayor rapidez y con mayor eficacia, desde el punto de vista administrativo”.

