POR RUBÉN PACHECO Noticias Tras la aceptación de la candidatura para pueblos mágicos de Amealco y Pinal de Amoles; Secretario de Turismo en el estado, Hugo Burgos García, exhortó a las autoridades de estos municipios para que no se dejen sorprender por despachos que aseguran la gestión para lograr el nombramiento.

Esto porque además del oficio donde se dan a conocer las candidaturas, la Sectur federal envió otro para que las autoridades no se dejen sorprender por despachos que prometen gestionar los proyectos y con ello lograr el nombramiento, pues nadie garantiza la categoría, más que el comité. “También nos mandan un oficio para que no se deje sorprender nadie, donde no hay ningún despacho que pueda hacer gestión, donde nadie puede garantizar (ninguna dependencia estatal ni federal ni municipal) que cualquiera de los que están pueda ser pueblo mágico”.

Y es que sólo la Sectur federal y el Comité de Pueblos Mágicos son los facultados para determinar qué pueblos sí obtendrán la categoría, con base al cumplimiento de los requerimientos. “Luego llegan por ahí algunos queriéndote vender que te van a hacer la gestión o que te van a hacer los expedientes y ya está muy claro. No hay nadie que pueda gestionar el nombramiento de pueblo mágico que no sea Sectur federal”.

Y es que a partir de la aceptación de la candidatura de estos dos pueblos, el comité empezará a evaluar cada una de las más de 100 solicitudes para pueblo mágico. Burgos García destacó la importancia de lograr la distinción de pueblo mágico, toda vez que casi la mitad del presupuesto de la Sectur será asignado para estos pueblos.

