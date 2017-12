Prioridad para el CICQ, certificación de sus integrantes

POR LETICIA JARAMILLO Noticias La presidenta del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Querétaro (CICQ), Viridiana Nava Rodríguez, anunció dentro de las prioridades que impulsará durante se gestión al frente de este organismos será continuar con la certificación de los ingenieros y la profesionalización del gremio. Informó que actualmente se tienen 36 ingenieros civiles ya certificados, sin embargo, continuará con este proceso y buscará seguirlo promocionando para que cada vez sean más los ingenieros civiles que estén certificados.

Refirió que recientemente en Morelia 15 profesionistas más participaron en este proceso, y se continuará con esta estrategia en otros estados del país porque “lo que se busca es ser vanguardistas con amplia participación social y responsabilidad con ética, con todos los ingenieros civiles”.

Viridiana Nava señaló que dentro de su plan de trabajo al frente del CICQ también está consolidar las relaciones técnicas, culturales y deportivas del gremio; e impulsar el desarrollo profesional de los ingenieros y de los estudiantes de esta carrera para brindar a la sociedad este capital humano que hoy es muy necesario.

Dijo que nuestro país y Querétaro en particular requieren especialistas para mejorar nuestra ingeniería y seguir construyendo esta hermosa ciudad. Además, comentó que como gremio “estaremos fortaleciendo lazos del sector público y privado, para generar nuevas fuentes de ocupación de nuestros agremiados”. La Presidenta del CICQ señaló que el gremio continuará participando de forma constante con todos los grupos de transparencia que se generan en gobierno, y también en la obra pública para que existan cada vez más posibilidades dentro de este sector.

Apuntó que la capacitación constante es otra de las prioridades del gremio porque después de los recientes sismos hubo problemas con algunos directores responsables de obra, al considerarse que no en todos los casos se hizo un buen trabajo y en particular en algunos de los edificios que se cayeron y en otros que no tuvieron el mantenimiento adecuado. Aunque “para eso hay dictámenes que lo están haciendo, y están corroborando esos datos”.

Precisó que en el CICQ se cuenta con programas de capacitación constante que están dirigidos a los profesionistas, en particular a los DRO.

Recordó que hace poco se impartió uno de estos cursos con el objetivo de seguir actualizando a los ingenieros civiles para que abonen a la ciudad y al país con mejores resultados.

Comentarios

comments