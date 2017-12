HORAN QUIERE ALGO CON JUSTINBIEBER

Agencias Niall Horan y Justin Bieber suelen jugar con hacer algo juntos, imitarse en redes sociales o jugarse bromas, sin embargo, algo pronto podría suceder y todo por una buena causa.

Desde hace varias semanas el estado de California ha sido víctima de los terribles incendios forestales que han destruido el patrimonio de muchas personas y afectado algunas reservas naturales.

Los cantantes están pensando seriamente en cómo aprovechar su éxito e influencia y apoyar a la causa.

En una publicación a través de Instagram, Justin anunció que tenía planes para recaudar fondos y restaurar algunas de las comunidades afectadas por los incendios.

“Tendré conversaciones con algunas personas y vamos a encontrar una solución.

Obviamente no soy un bombero, pero puedo usar mis recursos para encontrar la manera para reconstruir algunas comunidades o apoyar a fundaciones o lo que sea que podamos hacer”, afirmó.

“Voy a ver eso, pero mientras tanto, todas las familias y personas que estén enfrentando esto, sepan que todo va a estar BIEN”.

Niall, al ver la publicación, no puedo ocultar su simpatía con las intenciones del intérprete y compartió no sólo su preocupación, sino también que sería algo que él y Justin podrían hacer juntos.

“Ambos vivimos en Los Ángeles, y lo que sucedió no fue muy lejos de mi casa, es absolutamente terrible.

300, 400 casas destruidas, gente viviendo en pésimas condiciones, así que pensé al respecto cuando Justin envió ese video”, dijo el ex One Direction a The Mirror.

“Por supuesto que si algo surge no será cosa de pensarse demasiado, si necesita una mano con algo, me encantará ayudarlo”.

