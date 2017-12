Kuczynski, cerca de la destitución

AFP Lima.

– El presidente del Perú, Pedro Pablo Kuczynski, rechazó este domingo cargos de corrupción en su contra y defendió su honestidad, a pocos días de que el Congreso vote su destitución acusado de recibir dinero ilegal por asesorías a la constructora brasileña Odebrecht. “Yo no he mentido, no soy corrupto. Si fuera corrupto: ¿haría esas transacciones bancarizadas pagando impuestos? Estas son empresas registradas en Estados Unidos, que pagan impuestos”, aseguró Kuczynski en una entrevista ante un panel de periodistas locales de cinco canales de televisión.

Al iniciar la entrevista, el gobernante de 79 años se disculpó por no haber explicado bien sus nexos con la constructora brasileña Odebrecht, acusada de pagar sobornos a funcionarios y políticos de América Latina a cambio de ganar obras públicas. El Congreso, controlado por la oposición derechista, votará el jueves próximo un pedido para destituir a Kuczynski por incapacidad moral, acusándolo de haber ocultado que empresas vinculadas a él realizaron asesorías por casi 5 millones de dólares a Odebrecht.

“Aquí lo que está pasando es un asalto al orden constitucional. Están tratando de hacer una vacancia ‘express’ (de la presidencia)”, denunció Kuczynski, un exbanquero de Wall Street, quien debe acudir el jueves próximo al Parlamento a defenderse. Una encuesta difundida este domingo mostró que el 57% de los peruanos estima que Kuczynski debe dejar el cargo, contra un 41% que señala que el mandatario debe finalizar su mandato de cinco años, hasta julio de 2021.

Comentarios

comments