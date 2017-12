GUADALUPE, CÓDICE DIVINO

PRISCILIANO HERNÁNDEZ CHÁVEZ, CORC.

PARTE II Noticias Ya en la imagen misma se pueden analizar algunos símbolos.

Si el náhuatl, particularmente el mexica procede idiomáticamente por dos palabras o dos imágenes como in xochitl in cuicatl=flor y canto=poesía, in mitl in chimali=escudo y flecha= guerra, in atl in tepetl=cerro y agua= poblado, pienso que los ideogramas en en la imagen de la Virgen se han de leer en su dinamismo dual, de modo que nos permita por la relación llegar a ese pequeño universo de sentido.

1.1 Manos de la Santísima Virgen = casa = Mi casita Sagrada = Mi templo=el universo.1.2 Manos del ángel = Postura de medida = Postura de mecate-mécatl Las manos son importantes para la cultura náhuatl en su carácter significante: están constituidas por cinco dedos en carácter binario serán doble cinco que evoca el nahui ollin o el cuarto movimiento o el quinto sol: omeyocan, lugar de la dualidad; será el signo dinámico por excelencia.

Nos lleva a su sistema de cómputo que es vigesimal; aplicado al tiempo tendremos el calendario solar: 18 meses de 20 días = 360 (la división del círculo, al cual se le añadían 5 días nemontemi o inútiles o vacíos y en su momento un día más en los años bisiestos.

El año solar, se llamaba Xiuhpohualli . El año mágico o adivinatorio Tonalpohualli, llamado cuenta de los destinos, formado por grupos 20 de 13 días, nos da 260 días.

El grupo de trece años por cuatro nos da el siglo azteca: 52 años que multiplicado por 4 nos da 208 años que corresponde a la máxima manifestación de lo divino.

Por otra parte 52 por 7 (el siete cielo es la morada de Huitzilopochtli) nos da otra vez 360.

El concepto fundamental es DUALIDAD: nada se puede concebir por uno solo; se requiere el concierto de dos: hombre-mujer; nuestro cuerpo en sus partes importantes también es ser de dos: dos oídos, dos ojos, dos manos, dos piernas, etc; dos principios de movimientos: rotación y traslación; día y noche, arriba abajo, hielo y fuego, norte y sur, éste y oeste.

En el cruzamiento se da la cruz y la representación de la dualidad, se recurre al origen mismo, al horizonte de la tierra: se llegará por este camino al conocimiento supremo o el Teotlamatiliztli : conocer a Dios, dual, sus manifestaciones en el hombre, en los fenómenos de la naturaleza, etc.

De aquí que estas posturas de las manos si las traducimos será: calli y mécatl dirá Calmécac =la casa de los mecates, la casa de los tiempos, donde se aprende a medir los tiempos, la casa donde se aprende la sabiduría o el conocimiento supremo.

De la mano derecha a la izquierda del ángel: fin de un tiempo, principio de otro.

Ahí estudian los pipiltin o los nobles quienes tendrán la responsabilidad de guiar al pueblo en correspondencia a su misión divina.

Si no existe más el templo, ya no existe el pueblo.

María invita a edificar un templo, para que sigan existiendo como pueblo, no prehispánico ni laicizados, sino en la lógica de la superación dar el paso a la Iglesia, pueblo de Dios, en dimensión totalizadora, de cosmovisión; en síntesis edificar el templo-Iglesianación- cultura, en colaboración mutua con Ella.2.1 MANTO de la Virgen = cielo.

2.2 Vestido = Tierra Color del manto azul turquesa = vida, símbolo de gobierno pleno, del huey Tlatoani o gran Jefe, el que tiene la palabra de mando y definitiva.

Color del vestido rosa = el amanecer Conjunto = la totalidad, el universo; quehacer cósmico, nuestro quehacer y el quehacer de Dios.

3.1 Estrellas = Cenzontlatoa = cuatrocientas voces = innumerables estrellas.

3.2 Flores = xochitl = voces de Dios en la tierra = contienen el cuícatl = el canto.

Unidas: el mensaje de Dios en la tierra.

Dice Netzhualcóyotl, que las flores vienen del cielo y en ellas gorjea el ave quetzal.

Los 9 grupos florales de lo inferior a lo superior en forma serpenteada: es la Mujer de la túnica- amanecer con cerroscantos y flores del nuevo fuego: In Cihuapilli in Tlexochicuicatepeicue; cerros- templos que tienen el canto-dorado-divino que se extiende por los cuatro puntos cardinales y el quinto lugar, lo que viene del cielomensaje divino-canto.

Es interesante ubicar el tallo y las hojas como jeroglífico del atl-tlachinoli-agua fuego.

Las flores que parece que se asoman, es un modo de representar el cero en la cultura maya; flores- mitad, en parte sabes y en parte no sabes, es principio del peregrinar del sabio, que aún sabiendo algo no lo sabe todo: está en buscada permanente.

Las dos imágenes son la sabiduría mexica es flor y canto.

Este binomio glífico ya aparece en las pinturas deTeotihuacán.

Los atl-tepetl-agua-cerropoblado: es un glifo que aparece nueve veces en el vestido de la Virgen de Guadalupe; en el centro se encuentran trazos curvilíneos.

En náhuatl se dice “atl-tépetl”, literalmente quiere decir “aguacerro”; a su vez significa poblado o señorío.

Añade unas flores emergentes en el exterior y unas líneas en su interior, flores y cantos: “xochitl-in cuicatl”, es decir, la Flor y el Canto del Tepeyac, que a su vez es el poema-mensaje de la Virgen; los nueve conjuntos de “atl-tépetl”, que se repiten como un canon musical, adornan el vestido rosa, color del “amanecer”, evocando la cadena montañosa del macizo central de México, de Oriente a Poniente, el caminar del Sol; el número tres es el número de la mediación; si se multiplica nos da la totalidad de la mediación: es el mensaje del la Virgen de Guadalupe a México y por medio de México, podríamos interpretar, al mundo.

El color de los trazos en “oro” es el “desprendimiento de lo divino”, lo que procede del cielo, de Dios.

Ella nos trae el Mensaje del Cielo, de Dios, que es Mensaje de Vida, de Amor, de Misericordia, de Luz y Alegría, en el caminar del Sol, en 365-366 días, el calendario solar de la historia de la humanidad.

Santa María de Guadalupe es el principio vital de México y del mundo; su fuente de vida y de alegría.

4.1 En el vientre de la virgen = callitic = calli, casa e ititl vientre y el locativo c en = dentro de la casa, en el vientrecasa.

4.2 Los cinco circulitos = el nahui olli= cuarto movimiento= dinamismo perfecto: Niño Sol, sol por nacer, morada de Dios =Omeyocan=centro del universo, centro de la historia, plenitud del tiempo y del espacio, origen de la vida: el principio dinámico por excelencia.

Significado: Ella es Madre del Niño Sol, que ellos intuyeron en sus mitos de religión cósmica.

Dios tiene una Madre; del mito se pasa a la verdad histórica: en verdad Dios Padre envío a su Hijo, nacido de una Mujer; Aquel que es la Palabra se hizo Hombre y habitó entre nosotros.

Se pasa a la enseñanza que da la Santísima Virgen correspondiente a la enseñanza de los misioneros.

Ella y el Niño Sol Jesucristo son el Centro de la Historia; traen la plenitud de los tiempos y los espacios alcanzan su plenitud a través de ellos; en ellos está el origen de la nueva vida; la máxima dinamicidad se tiene por ellos.

Aceptarla por Madre es aceptar al Niño Sol, es introducirse en su dinamismo creativo, en el amor materno-filial.

5.1 Moño: de geometría recta y en diagonal; los mexicas eran estupendos geómetras y estupendos astrónomos, sobre todo, observadores todos los días del año del caminar del Sol ; el moño de color negro, color de la fecundidad, con apertura propia de la fecundidad, con disposición parecida al signo del Ochpanzintli o mes del barrimiento, cuyo primer día se dedica a Toci, o nuestra abuela, que era la madre de los dioses y las mujeres bailaban durante ocho días sin cantar y sin teponachtli, las mujeres se dividían en dos bandos y peleaban arrojándose frutos silvestres y flores de xempoalxóchitl.

Evoca un cerro-pirámide; trazo geométrico y diagonal del perenne caminar del Sol en el rectángulo cósmico: se expresa la dimensión del chalchihuatl o la parte inferiror que expresa dar la vida.

El trazo constituye la dimensión solsticial: invierno.

Pero, son tres dobles supuerpuestos: ¿querrá decir los tres tiempos primordiales para los mexicas, pues empiezan a edificar su historia-templo, desde su salida de Aztlán, año de 1115, fundación de Tenochtitlán, año de1323, más la aparición de la Santísima Virgen diciembre de 1531, es decir cada 208 años? Por la cercanía en la parte inferior está el signo del Nahui Ollin con la apertura de fecundidad; en relación al Calendario Azteca, -el cual ha de considerarse uno del los testimonios doctrinales más importante de los mexicaspues regula su vida como un verdadero calendario litúrgico- cósmico; en la parte superior del nahui ollin correspondería –en el mismo Calendario- a un rayo solar o punta de flecha solar.

5.2 En la parte superior del moño se asientan las manos de la Virgen.

Significado: aquí en el cerro-pirámide- rectángulo de las diagonales solsticiales, donde nació y nace el Niño Sol, el Tepeyac, quiero que se edifique mi Casita Sagrada-Templo-de proporción universal.

Es como si dijera: si soy la Madre del Niño Sol Jesucristo, puedo ejercer mi maternidad -consuelo- mi maternidad vida con ustedes”.

Si aquí nace la cultura mexica aquí nacerá – nace la nueva civilización del universo, la civilización del amor.

6.1 Rayos rectos solares: Ella está vestida de sol, lleva al Niño Sol -Jesucristo en su vientre; se expande su fuerza a través de Ella.

6.2 Rayos curvos – resplandor: evocan a los Xihucóatl, dos serpientes de fuego que circundan el Calendario Azteca.

Lo que genera el Nahui Ollin es la vida de luz con la cooperación de esta Virgen, Doncella Entera, son los días de nuestra vida; no más el calendario azteca, ni el tonalpohualli: Yo soy la que doy el ritmo a la vida, la vida de este pueblo.

Naces permanentemente de mí como persona, como comunidad, como nación, como mundo.

Observamos la postura de danza de la Santísima Virgen: Ella introduce el ritmo divino; Ella rige el ritmo de los astros; a su son todos tienen que danzar; la vida como danza- cósmica-divina.

Lo que parece el pie derecho de la Virgen, es el rostro de un bebé que nace en el centro- ombligo de la Luna- México, de derecha a izquierda- mecate- en el fin de un tiempo y principio de otro tiempo, hacia la izquierda, de la mano del ángel y sobre él mismo arropado en la túnica amanecer-del pliegue azteca: ahí nace, está naciendo el nuevo México-Tenochtitlán.

Es curioso como lo señala Veytia y yo lo comprobé cerca y visualmente en la imagen original, que no hay color, aparece el ixtle tal cual; persona en náhuatl se dice “in ixtle in yolotl”, es decir “rostro- corazón”.

El caudillo Citli – dios liebre nace durante la peregrinación de los mexicas; es criado en una penca de maguey a manera de cuna, por eso según Bernardino de Sahún fue llamado Mecitli o Mexitli, de ahí México, identificado también con Huitzilopochtli.

Del Maguey –forma vegetal de la Luna, emerge el niño- Pueblo de México.

Nuestra lógica lineal nos dificulta el lenguaje icónicorepetitivo- circular-intuitivo en sus mutuas relaciones e interdependencias simbólicas: cielo-tierra, mundo humano, mundo mineral, mundo animal mundo vegetal.

Todo es expresión diversificada de su monismo-dual.

Visión armónica con expresiones diversas: son narraciones plásticas-protológicas.

7.1 La luna = Meztli.

Según Gutierrez Tibon, después de una investigación de treinta años nos da acertadamente la etimología de México, apoyado en la traducción del mismo vocablo en otros idiomas autóctonos.

Significaría Metli-Xi- co: En el ombligo de la Luna, cuya grafía sería en el ojo del conejo, y cuyo significado sería el Centro del Universo: el umbilicus mundi, ombligo del mundo, de los romanos.

7.2 La Santísima Virgen está de pie, en danza, sobre el ombligo de la Luna.

Estar de pie es postura de Nelli = postura de la verdad, como el árbol de la vida.

Santa María se aparece en México, en el ombligo de la Luna: la Luna tiene color negro, color de la fecundidad, color del occidente, a donde va el Sol.

La misión de Santa María es la misión de México una misión del cielo a toda la tierra: en los amaneceres y atardeceres del mundo.

8.1 Broche oval con una cruz potenzada.

Símbolo de la vida: su principio vital; la cruz evoca el cruzamiento de líneas, recuerdo de Ometeotl; signo que porta Quetzalcóatl, la Serpiente Emplumada; la serpiente es lo terrestre, las plumas lo divino: el Águila devorando una serpiente: conjunción de lo divino con lo terrestre, el encuentro del sol con la tierra.

Pero esta cruz es potenzada, como la Cruz de los españoles; luego es la Cruz de la Evangelización cuyo sentido será explicado por los misioneros.

Significado: El sentido de mi vida y misión, es la obra de la Redención, tal y como la enseñan los misioneros.

8.

2 La forma oval de la Imagen: se inscribe dentro de un óvalo: Ella es el principio de la vida, que surge geométricamente de dos círculos.

El doble óvalo: Nuestros principios vitales están en Jesucristo y en “Mí”, La Virgen: No soy la fuente de tu vida y de tu salud, nos dirá en el Nican Mopohua.

Además el ovalo es fruto de dos círculos, hasta en ese detalle se percibe lo dual.

9.1 Hojas = tépetl = cerro.

9.2 Tallo = átl = agua In atl in tépetl = poblado, señorío.

En disposición de Occidente a Oriente, de mar a mar: Anáhuac, la que está en el circuito de las aguas.

Es el camino de la peregrinación azteca.

El macizo central de México.

