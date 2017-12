Cambio inteligente y con visión de futuro: Ricardo Anaya Cortés

POR ENRIQUE ZAMUDIO Y RUBÉN PACHECO Noticias Amealco de Bonfil, Qro.- Durante el arranque de su precampaña en la búsqueda de la candidatura presidencial por la coalición “Por México al Frente”, Ricardo Anaya Cortés señaló que su proyecto propone un “cambio inteligente y con visión de futuro “, en el cual se pretende “arrancar de raíz los problemas que hoy lastiman a la patria”.

Ante algunas decenas de militantes panistas, perredistas y de Movimiento Ciudadano, Ricardo Anaya Cortés arremetió contra el aspirante del PRI, José Antonio Meade, de quien dijo representa “más de lo mismo”, mientras que del aspirante de Morena, Andrés Manuel López Obrador afirmó que sus planteamientos son obsoletos e inviables.

“Quienes quieran seguir con más de lo mismo ya tienen candidato, es el candidato del PRI, el candidato de la continuidad, quien está llamado a administrar esta tragedia”, apuntó Ricardo Anaya Cortés.

Anaya Cortés reconoció coincidencias con planteamientos de Andrés Manuel López Obrador en cuanto al diagnóstico de que existe pobreza, desigualdad, corrupción e inseguridad; sin embargo, sostuvo, la diferencia es en la solución.

“Las soluciones que él (Andrés Manuel Lòpez Obrador) plantea nos podrían llevar, de hecho, a estar peor de lo que estamos.

Sus planteamientos suelen tener dos características: suelen ser ideas muy antiguas y, por otro lado, son ideas que en el pasado han fallado, han fracasado”.

Desestimó la afirmación de que si el presidente se conduce con honestidad ya no habrá problemas de corrupción, incluso afirmó que cuando López Obrador fue Jefe de Gobierno en la Ciudad de México no funcionó esta idea, pues recordó los escándalos de ex funcionarios recibiendo dinero y gastando dinero en Las Vegas.

De nueva cuenta, el panista criticó el planteamiento de otorgar amnistía a los narcotraficantes.

“Se intentó en Colombia, en tiempos de Pablo Escobar, y los resultados fueron absolutamente desastrosos.

La experiencia nos dice que pactar con los criminales, lo único que hace es empoderarlos y aumentar la violencia en el país”.

Sin profundizar, ni dar detalles de las soluciones propuestas, Ricardo Anaya Cortés dijo que frente a ese cambio de ideas antiguas y que no hay funcionado, se plantea un cambio inteligente y con visión de futuro, un cambio radical.

“Vamos a combatir con la corrupción; vamos a acabar con la impunidad; vamos a acabar con la pobreza extrema.

Esto si es posible con planteamientos audaces e inteligentes”, dijo Anaya Cortés, sin explicar el cómo lograrlo.

Al dirigir su primer mensaje de precampaña, Ricardo Anaya Cortés señaló que el inicio de una nueva historia “pasa por el combate frontal a la corrupción que es el principal cáncer que hoy tiene México, una historia que implica acabar con la pobreza y la desigualdad que lastima a millones de familias en nuestro país; una historia que deberá poner fin al pacto de impunidad, que reine la ley en nuestro país, que quien la haga la pague”.

El aspirante panista dijo sentirse preocupado por la terrible situación que vive México en materia de corrupción.

En este sentido, compartió datos del Latinobarómetro de Transparencia Internacional, donde en materia de sobornos México ocupa el último lugar entre todos los países de América Latina y El Caribe.

“Estoy preocupado por la terrible situación por la que hoy pasa nuestro país.

En materia de corrupción estamos peor que nunca”.

Por otra parte, Anaya Cortés lamentó que la desigualdad en México es mayor, ubicándose como el país más desigual en toda la OCDE.

“El salario se ha venido precarizando.

A este gobierno le debería de dar vergüenza presumir los empleos que se han generado, que lo que ha venido sucediendo es que los empleos que se crean son muy mal pagados y los empleos con buenos sueldos, han venido francamente en picada”.

También habló sobre el aumento de la pobreza, pasando de 47 millones de pobres hace 20 años a 53 millones ahora.

“Esta administración, además, ha endeudado de manera brutalmente irresponsablemente a México.

Al inicio del sexenio, la deuda total del gobierno federal representaba 38% del PIB, hoy ya representa más del 50 por ciento”.

También criticó el tema de la violencia, donde afirmó que, desde que se miden los homicidios dolosos, el 2017 es reconocido como el año más violento.

A 199 días del primero de julio, dijo haber decidido iniciar su precampaña en Querétaro, ya que aquí fue donde conoció a su esposa Carolina, donde nacieron sus hijos Carmen, Mateo y Santiago, donde formó su familia y se formó en lo personal.

Por otra parte, el panista Anaya Cortés destacó que su campaña será alegre, audaz y de muchas propuestas, además de que se caracterizará por ser austera.

“No son tiempos de despilfarro.

No está el país para que se anden gastando cantidades millonarias en hacer campaña.

Vamos a hacer una campaña sencilla, vamos a hacer una campaña de muchísimo contacto con la gente, donde mucho más que hablar, quiero escuchar, quiero estar con los ciudadanos, quiero abrazar a las personas, quiero entender los problemas y proponer soluciones concretes”.

Agregó que se encargará de señalar lo que está mal, pero a la vez -sostuvo- planteará con claridad lo que propone para resolver los grandes retos y problemas que tiene el país.

Sobre su visita en Amealco, Ricardo Anaya Cortés dio a conocer que decidió iniciar en esta comunidad por una invitación de de Agustina, militante panista de origen indígena, quien a través de una carta la mujer indígena le explicó que en fechas recientes se comenzaron a producir las muñecas de manera industrializada, amenazando con desplazar esta tradición que es 100% hecha a mano por mujeres otomies de Amealco.

“Me mando una carta y me escribió, me llamó por teléfono hace unos días y Agustina me explicaba el problema que tienen ahora con estas muñequitas tradicionales de Amealco, fruto de las manos mágicas de mujeres maravillosas otomies como Agustina”.

Tras la rueda de prensa se reunió con militantes de esta localidad y después acudió a un taller artesanal, ubicado en el Museo de la Muñeca Artesanal, donde convivió con un grupo de mujeres artesanas, al tiempo que conoció el proceso de elaboraron de esta artesanía.

Se reúne con empresarios queretanos.

Al mediodía, Ricardo Anaya Cortés sostuvo una reunión con industriales de San Juan del Rio, donde se encontraban líderes de Canacintra, empresarios inmobiliarios y de diversos ramos, de quienes escuchó sus inquietudes y recibió propuestas para ser más competitivos, seguir atrayendo inversión y que siga habiendo prosperidad.