Augura Anaya inclemencias para Meade

POR RUBÉN PACHECO Noticias Luego de la reunión sostenida con diputados locales de Querétaro en la Peña de Bernal; el precandidato de la coalición “Con México al Frente”, Ricardo Anaya Cortés, recomendó al candidato del PRI comprarse una buena chamarra para soportar las inclemencias que se le vendrán en la campaña.

Esto porque en su gira por Chiapas el precandidato del PRI, José Antonio Meade Kuribreña, declaró que no le da frío la formación de diferentes frentes como el que se formó desde el día miércoles con Andrés Manuel López Obrador, así como el ya mencionado Con México al Frente. Respecto de López Obrador y la conformación de su gabinete, Anaya Cortés aseveró que dichos ciudadanos se tendrán que esperar una vez más, pues su triunfo está garantizado y por tercera vez el candidato terminará vencido.

“Es la tercera vez que va a dejar a un grupo de ciudadanos con las ganas de integrarse al gabinete, ya dos veces nombró gabinetes que no se hicieron realidad. Y el problema con él no está ni en el diagnóstico ni en el gabinete, el problema está es que constantemente se equivoca en las soluciones que propone”. Aunque por el momento Anaya Cortés no ha dado propuestas concretas con relación a su programa de gobierno, aseguró que él eliminará la corrupción y otros malestares heredados por el PRI.

“Será una campaña absolutamente propositiva, que por supuesto buscará contrastar ideas. Le conviene a la democracia, le conviene a los ciudadanos identificar en qué pensamos distinto, finalmente los ciudadanos tendiendo la última palabra escojan lo que sea mejor para el país”.

Por otro lado, luego de las fracciones que ha dejado su designación como precandidato de la coalición, aseguró que existe diálogo constante entre las figuras que quedaron fuera de la contienda. Y es que hasta ahora Romero Hicks, Rufo y Moreno Valle no se han pronunciado a favor del queretano; sin embargo, aseguró que se ha reunido y ha tenido comunicación de manera constante, a fin de cerrar las cicatrices en torno a la elección del 2018.

