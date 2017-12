50% de alcaldes panistas tienen posibilidad de reelegirse: José G.

POR RUBÉN PACHECO Noticias Tras el arranque de precampaña del precandidato por la coalición “México con el Frente”, Ricardo Anaya Cortés, esto en el municipio de Amealco de Bonfil; El presidente del Comité directivo Estatal DE Acción Nacional, José Báez Guerrero, aseveró que al menos el 50 por ciento de los alcaldes panistas estarían en posibilidades de buscar la reelección. “Estamos en esas mesas, hemos apenas iniciado. Yo en términos generales diría que un 50 por ciento estará en posibilidad o en interés de reelegirse. En diputados un poco más, un 70 por ciento”.

Sin embargo, el partido se encuentra en proceso de valoración, cuya decisión dependerá del desempeño de cada alcalde, además, en la mayoría de los municipios el PAN decidirá por designación directa a los candidatos que irían a la contienda. En el tema de las alianzas, aseveró que en el caso de Querétaro se explorará la posibilidad de ir en candidaturas comunes con otros partidos, pero no en coalición.

Y es que a nivel local no es posible ir por medio de coalición, por lo que la opción viable será por medio de candidaturas comunes en los distintos municipios, esto con partidos como el de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano. “Entre el 11 y 20 de febrero estarán definidos los candidatos, antes de esa fecha con el PRD, MC, Panal, particularmente estaremos viendo si hay coincidencias en algunos ciudadanos y militantes de nuestro partido para que los tres partidos nos postulemos en el mismo cargo. Estaremos en un ejercicio de candidatura común, no de coalición”. Esto porque a nivel estatal el PAN representa la principal fuerza política, con un total de 7 mil militantes; sin embargo, aún no se definen los municipios donde la candidatura común sería impulsada.

Respecto del panorama nacional, Báez Guerrero confió en que Ricardo Anaya representará la unidad del frente, pese a la posición contraria que ha manifestado el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera; así como la deserción de Margarita Zavala y Felipe Calderón.

