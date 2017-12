Ofrece ISSSTE bajar 2.6 toneladas de sobrepeso entre sus trabajadores

Noticias Con el propósito de combatir el sobrepeso y la obesidad, el Director General del ISSSTE, José Reyes Baeza Terrazas, junto con representantes del Sector Salud, lanzaron la campaña “Resta Kilos, Suma Vida”, en la que reta a los servidores públicos del Instituto a perder 2.6 toneladas de sobrepeso a través de la práctica de ejercicio y una dieta sana, así como a compartir su experiencia de una vida saludable en redes sociales, a partir de hoy y hasta el 2 de abril de 2018.

Durante el acto, trabajadores de 16 áreas del Instituto que manifestaron su deseo de bajar de peso fueron indicando los kilos que se comprometieron a bajar; recibieron orientación nutricional y de activación física a fin de lograr su objetivo. Este programa es por Dirección, oficinas e interinstitucional al tiempo que se extenderá al sector privado. La iniciativa es un reto voluntario y promueve una competencia sana para adoptar estilos de vida saludables.

Acompañado por Eduardo Jaramillo Navarrete, director general de Promoción a la Salud, quien asistió en representación del Secretario de Salud, José Narro Robles, y por el Director General del IMSS, Tuffic Miguel Ortega, Reyes Baeza externó que esta convocatoria se extenderá a las demás dependencias, así como a la iniciativa privada, ya que el contexto epidemiológico de estos padecimientos han llevado a ocupar a México el segundo lugar a nivel mundial entre los países miembros de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), con una prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad del 71.2% .

Reyes Baeza destacó que “cuatro de cada 10 niños y siete de cada 10 adultos padecen sobrepeso u obesidad y a su vez estos padecimientos son los principales factores de riesgo para desarrollar enfermedades crónicas no transmisibles”. Afirmó que “la salud tiene que estar orientada necesariamente al empoderamiento de cada uno de nosotros porque la política de salud en este país está a cargo de las instituciones, pero no vamos a lograr el reto y el objetivo de mejorar las condiciones de salud de las y los mexicanos, si no somos capaces de empoderar a cada individuo en el autocuidado de su salud. ” El titular del ISSSTE aseguró que alimentación correcta y la actividad física regular a lo largo de la vida son indispensables para la prevención y tratamiento de la obesidad y el sobrepeso. Destacó que estas acciones “son la alternativa terapéutica más económica y sin efectos colaterales negativos, por lo que el Instituto las promueve de manera constante entre sus 13 millones de derechohabientes”.

