Supo Nick Jonas de su nominación de una forma muy aterradora

Agencias El 2017 estuvo lleno de primeras veces para el artista: con Jumanji tuvo su primera papel en un éxito de taquilla, escribió su primera canción para la banda sonora de una película (Home en Ferdinand) y este lunes recibió su primera nominación a un Globo de Oro, por Mejor Canción Original.

Pero que nadie crea que se acostumbra a todo su éxito, pues Jonas estaba haciendo cualquier cosa menos esperar la noticia de su nominación.

“Esta mañana me levanté con uno de mis amigos tocándome la puerta porque no estaba respondiendo el teléfono”, le dijo a E! News.

“Me dio su celular y primero me dio miedo de que algo no estuviera bien, pero era mi mánager contándome la noticia, así que enloquecí.

Actué como un chico de 10 años a quien le acaban de regalar un Gameboy”.

Jonas, quien dijo que pasó el día “acostumbrándome a la noticia, disfrutando cada segundo y sintiendo todo”, tenía una buena razón para no estar despierto a las 5 a.m.

para ver los resultados: Él ha estado en una gira de prensa mundial para promocionar tanto Ferdinand (en cines el viernes) como Jumanji: Welcome to the Jungle (a estrenarse el 20 de diciembre).

Como le reveló a E! News, fue directo de Europa y Brasil a Los Ángeles, y luego al estreno de Ferdinand, prácticamente directo del avión.

A pesar de que ha sido un torbellino, eso ayudó a que no pensara en las nominaciones pendientes.

“Para ser honestos, dije, ‘que pase lo que tenga que pasar'”, explicó.

