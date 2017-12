Prevé Armando Ríos Piter en la entidad fuerte voto por independientes

POR DIEGO RIVERA Noticias Querétaro será punta de lanza en la transformación del país, aseguró el aspirante a candidato independiente a la Presidencia de la República, Armando Ríos Piter. Explicó que el estado va a ser fundamental durante el próximo proceso electoral, pues tiene una fuerte intención de votar por independientes. Ríos Piter detalló que su visita a la entidad fue con el objetivo de reunirse con integrantes del sector turismo y con la propia estructura que lo acompaña para lograr su registro.

Respecto a sus aspiraciones, aseguró que al 12 de diciembre ya suma 280 mil firmas, lo que significa el 33% de lo que requiere para poder registrarse como candidato independiente. Precisó que al día meten unas 13 mil firmas y podrían crecer hasta 20 mil diarias, por lo cual estiman que para el 19 de febrero superarán con holgura las 867 mil firmas requeridas. Mencionó que luego de su visita a Zacatecas, decidieron apostar mucho por los migrantes, ya que tienen compromisos con ellos para incrementar la presencia de firmas durante el fin de año.

Respecto a los partidos políticos, indicó que la única manera de quitarles la adicción a comprar los votos, es fortaleciendo las candidaturas independientes. E indició que no puede haber un cambio si se observa lo que ocurre en los partidos políticos, como en el caso del Frente Ciudadano por México, en donde el reparto entre maquinarias electorales no permite pensar que vayan a hacer algo diferente a lo que han hecho en ocasiones anteriores.

LEY DE SEGURIDAD La Ley de Seguridad Interior no debe ser aprobada como está redactada actualmente, aseguró Ríos Piter, quien indicó que tiene excesos que deben analizarse. “La Ley de Seguridad Interior, como está hoy, no puede ser aprobada, no debe de ser aprobada. La Ley de Seguridad Interior hoy tiene excesos que deben revisarse y que deben eliminarse”, aseveró.

La seguridad pública, ante todo, debe estar a cargo del poder civil y aunque i se necesita un marco regulatoria que identifique con toda claridad que pueden o no hacer las fuerzas armadas. Hoy, dijo, están en la calle supliendo carencias del poder civil, quienes no han podido o no han querido combatir el crimen organizado. “La seguridad pública en el país, que es el Consejo Constitucional, tiene que estar siempre, ante todo, a cargo del poder civil”, señaló.

