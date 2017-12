Reitera MAV que no habrá aumento en percepciones

POR: MANUEL PAREDÓN Noticias Marcos Aguilar Vega, apunto los rubros del gobierno municipal en los que se concentraran en el 2018: obras de infraestructura pluvial, movilidad y pobreza y no habrá ningún aumento en las percepciones de secretarios y directores de la administración. Tiene claro que obviamente será un año muy distinto porque el paso dado del pago de la deuda, ha permitido tener mayores recursos y estos estarán destinados a esos tres rubros.Ofreció que irán desglosando cada una de las obras pero la instrucción que ha dado, el inicio inmediato de algunos proyectos, como el caso de la Alameda Hidalgo, en la primera semana de enero y en tres meses esté concluida y tengamos una de las alamedas mas bonitas de México. El dren El Arenal, en los mismos términos, incluso espera empezar a partir del 26 de los corrientes el mes de diciembre con tres frentes distintos interviniendo 6.

54 kilómetros También las 15 nuevas paradas para el transporte publico con una inversión superior a los 33 millones de pesos para dignificar a profundidad y cabalidad estos espacios que aglutinan a un importante numero de usuarios. Adelantó que expondrá una presentación muy a detalle pero para que se tenga una claridad de los alcances ya que colocaran un sistema de televisión, circuito cerrado, aire acondicionado y espacios dignos para que las personas de manera confortable esperen el transporte publico.

Precisó que es una aportación que hace el gobierno municipal cuya responsabilidad son las paradas. Dentro del mismo orden de ideas, el presidente municipal hablo de mas de 100 millones de pesos destinados para combatir la extrema pobreza en el municipio de Queretaro y con ello participar en esta disminución que recientemente a nivel federal la Coneval ha dado con toda claridad el decremento del número de pobres en el municipio Respecto a las observaciones a la cuenta publica del municipio, , planteó que no han sido notificado pero transmitió que la entidad encargada de atender e investigar es la Auditoria Superior de Fiscalización y posteriormente el Tribunal Municipal de Responsabilidades Administrativas y su encomienda es cumplir a cabalidad con los procedimientos tal cual establece la ley de responsabilidades de servidores públicos.

Advirtió que no importa de que administración sea y el que haya incumplido administrativamente, tendrá que ser sancionado de acuerdo a lo que ASF determina. Consideró importante que para no se distorsione la información y no afectar el prestigio de personas, que las observaciones no prejuzgan a ningún servidor publico, las observaciones son elementos que presuntamente acreditan una responsabilidad pero habrá que determinarlo con la investigación correspondiente