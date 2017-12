Tu lugar en la vida

POR MA JULIA BRAÑA FERNÁNDEZ.

La importancia que le vamos dando a las cosas es según el lugar en el que estamos y la perspectiva va cambiando según vamos creciendo y tenemos otro o lugar o jerarquía. Cuando somos niños nuestro lugar es ser hijo, admirábamos y hasta temíamos a nuestros padres, obedecíamos y nos dejábamos guiar, al menos en mi generación, vivamos nuestro papel de niño, jugábamos, estudiábamos, nos divertíamos, aprendíamos y nos maravillábamos con las experiencias que el día a día nos brindaba, mientras nos convertíamos en jóvenes, casi así paso, sin darnos cuenta, aunque cuando eres niño el tiempo pasa muy despacio y cuando eres grande el tiempo vuela, tal vez porque te queda menos.

Después, en la juventud, que está llena de todo, de sueños, de pasión de inmadurez, incluso de tontería, de confusión, de esa preciosa libertad de no tener compromisos, ni responsabilidades más que cumplir en la escuela o en tu casa, pero sobretodo la juventud viene con mucha ignorancia que combinada con el ego, da en ocasiones un resultado que en apariencia es malo, pero que a ti como persona te va llevar a la vida adulta con más sabiduría, inteligencia y madurez. Aquí ya el lugar que ocupas en la vida es diferente a la niñez, y hasta te crees sabio.

Luego llega la adultez y con ella toda la responsabilidad, los éxitos o los fracasos profesionales, sociales, de relación, vienen las grandes decisiones que te marcarán para toda la vida, desde con quien me caso, hasta en donde voy a trabajar, si me cambio de ciudad o de país, si sigo estudiando, si aceptó X o Y trabajo, en que circulo me desempeño, si tengo hijos, si espero, si me divorcio, etc., etc. También en esta etapa te toca lidiar con decisiones que tomaste en la juventud, que fueron determinantes en tu vida y que tal vez no fueron las más acertadas; y tu perspectiva desde este lugar que ocupas hoy en la vida, todos se ve diferente.

Después llegará como ahora le dicen a los viejos, la edad de adulto mayor y esta es otra etapa, aquí ya lo que paso, paso, hay cosas que si pudieras volver a vivir harías diferente, otras las harías exactamente igual, ahora ves en retrospectiva todo lo pasado, todo lo vivido, hay cosas que volteas a ver atrás y hasta parecen de otra vida, como que no eras tú mismo.

En este tiempo empiezas a comprender la verdadera esencia de estar aquí y ahora, empiezan a comprender a tus padres, extrañas a tus abuelos, que eran realmente sabios y darías lo que fuera por una buena conversación con ellos, de esas que ellos tenían contigo y que tu no entendías nada, pensabas que estaban “rucos”, que no entendían y ahora te retumban ciertas palabras, en verdad la vida es como ellos decían y el que no entendía nada eras tú.

Ahora te das cuenta de ciertas cosas más sutiles, la vida tiene otro color y otro ritmo, tienes además ahora a veces la tristeza de la soledad, el nido quedo vacío, pero la felicidad de recibir a tus nietos y poder ser el que da el cariño, el que da comprensión, el que da amor y que para ellos, cuando ya mueras serás el sabio.

Por eso sin importar el lugar en el que te encuentres ahorita, se tú mismo, vas a pasar de todos modos por todas las etapas, si tienes la fortuna de llegar a viejo, vas a poder ver tu vida desde el lugar que ocupaste en cada etapa.

Vive, disfruta, se honesto, haz el bien y no mires a quien, se fiel, principalmente a ti mismo, a tus sueños, a tus convicciones, se fiel al amor, hoy ocupas este lugar en la vida, ya sea de hijo, de padre, de viejo. Respeta la jerarquía, ya que tú vas corriendo a ocupar el mismo lugar. Comentarios, escríbenos a fantasy.qro@gmail.com o en Centro Preescolar Fantasy Bis.

Comentarios

comments