En San Juan Enramadas y San José Tepozán, municipio de Cadereyta sólo hay energía para encender focos

POR RUBÉN PACHECO Noticias Con una majestuosa e inigualable vista de la Sierra Gorda, se ubica San Juan Enramadas y San José Tepozán, municipio de Cadereyta de Montes; pese a su belleza natural, estas dos comunidades son aquejadas por la falta de servicios como agua potable y energía eléctrica.

Desde el año 2000 la Comisión Federal de Electricidad (CFE) instaló la red en San Juan Enramadas, sin embargo, sólo la llevó al centro de la comunidad, para el resto no alcanzó el recurso, pero el ingenio de los pobladores mitigó el problema.

La casa de la subdelegada, Anayeli Reséndiz López, zona donde viven otras 12 familias que no cuentan con el servicio, los llevó a improvisar una extensión de la red de energía.

Compraron más de dos kilómetros de cable y llevaron la luz hasta el otro extremo del cerro donde están sus viviendas.

Pero no contaban con el problema de que el cable no aguantaba la demanda de energía y prácticamente les sirve para mantener encendidos unos cuantos focos, el voltaje no alcanza para mantener los televisores, refrigeradores o cualquier electrodoméstico.

En las noches, cuando el consumo de energía es mayor, las 12 familias deben ponerse de acuerdo y turnarse para encender la televisión, si todos lo hacen al mismo tiempo la luz se va, por lo que sólo la usan para lo indispensable.

“O enciendes la tele tú o la enciendo yo”.

Aunque las 12 familias han realizado la solicitud al gobierno municipal y directamente a la CFE, la dependencia asegura que no cuenta con recursos para realizar la extensión y los habitantes deberán esperar otros años más para la resolución de su problema.

San Juan Enramadas se ubica en las laderas de un cerro, allí se encuentra un preescolar de Conafe, de nombre Fray Junípero Serra, el cual no cuenta con barda perimetral y parte del cerro amenaza con caerse sobre el único espacio deportivo con el que cuentan los habitantes, una improvisada cancha de futbol.

Debido a que los más de 300 pobladores no cuentan con ningún espacio deportivo y de convivencia, los habitantes exigen la construcción de una cancha para practicar algún deporte, pues la que tiene ese propósito es de tierra y en épocas de lluvia se convierte en lodo.

Las constantes lluvias generaron que el piso del único salón de clases se levantara y con ello generara un peligro latente para los escasos alumnos; aunque las autoridades del Conafe ya se comprometieron a realizan las reparaciones correspondientes.

Ante la lejanía con la cabecera municipal de Cadereyta, San Juan Enramadas padece problemas serios de agua potable, misma que es llevada desde San Joaquín.

Y es que en la cañada que se forma con la convergencia de los cerros se ubica un rio que forma una cascada.

A pesar de la aparente cercanía con el agua y las constantes lluvias, ésta no ha podido ser acarreada hasta los hogares de las familias.

De acuerdo con la subdelegada, Anayeli Reséndiz López, el agua que diariamente debe bombear San Joaquín es cortada de manera constante, una vez suspendido el servicio, su restablecimiento puede durar hasta tres semanas.

Sin agua para beber, bañarse o lavar, los habitantes deben bajar al rio, donde el problema no es llegar, sino volver por la pendiente del cerro.

Dado que la falta de agua es la constante, las familias la acarrean con botes, aprovechan para bañarse y lavar la ropa.

Al no pertenecer a San Joaquín, las autoridades no tienen prioridad para enviar el agua, aunque la comunidad realiza las solicitudes, éstas son atendidas de manera posterior y la cortan en cualquier momento.

Pese a la gran cantidad de agua que cae por las lluvias, la comunidad no tiene ningún método de recolección; contrariamente sí les ha generado problemas en las comunicaciones, pues en temporada de lluvia los cerros se deslavan y las familias quedan incomunicadas, en ocasiones hasta por casi un mes.

La pasada temporada, la lluvia no paró hasta por 15 días, lo que generó el deslave de la carretera, la falta de barda perimetral causó el derrumbe del cerro.

Por unas tres semanas los habitantes no pudieron salir, sólo pudieron hacerlo a pie.

Después de varias solicitudes al ayuntamiento de Cadereyta, el alcalde envió una máquina para limpiar el camino.

Pero este hecho es la constante en este alejado pueblo.

SAN JOSÉ TEPOZÁN Tanto San Juan Enramadas como San José Tepozán, comunidades vecinas, ambas se ubican en la parte serrana de Cadereyta y a unos kilómetros de la cabecera municipal de San Joaquín; para llegar a ellas hay que recorrer un camino de terracería, cuyas condiciones no son las más propicias y el transporte es escaso.

Quien decide caminar deberá hacerlo por cerca de dos horas.

En las laderas del cerro está San José Tepozán, una comunidad con casas separadas que está compuesta por un poco más de 300 habitantes; el nivel escolar va desde el preescolar hasta telesecundaria.

A un costado de la carretera, a veces compuesta por concreto y otras partes con terracería, se encuentra el preescolar perteneciente al Conafe.

Esta institución integrada por 20 alumnos ha brindado educación a varias generaciones, pero también ha dejado marcado a varios de quienes se han formado en su única aula.

Desde sus inicios ha padecido un problema, se ubica en las laderas del cerro, lo que lo convierte en un peligro constante para los menores, pues no cuenta con barda perimetral y esto ha generado que algunos alumnos terminen en el barranco.

La escuela se encuentra a la deriva y ninguna autoridad federal se ha acercado a prometer la construcción de una barda perimetral.

De acuerdo con una de las dos maestras que componen la plantilla, los alumnos cuando escuchan el ruido de algún carro corren hacia la calle, lo que representa un constante riesgo de ser atropellados.

La hora del receso se convierte en la parte más estresante para ambos docentes, pues deben cuidar que ninguno se acerque al barranco.

“Una vez se cayó un niño, se rompió el brazo dos veces.

Cuando voy a comer los debo de tener aquí en el salón, encerrados”.

Mientras que las mejoras en el aula de clases fueron impulsadas por parte de los padres de familia, quienes pintaron e hicieron las adecuaciones necesarias; la estancia para profesores fue acondicionada por los maestros y la convirtieron en un pequeño salón de clases, pues ante el crecimiento del grupo, el espacio era insuficiente.

San José Tepozán y San Juan Enramadas son pueblos vecinos que padecen la misma situación, sin servicios de salud y apoyos gubernamentales buscan salir adelante con las escasas oportunidades que les implica vivir alejados de la cabecera municipal, rodeados de cerros y no de edificios.

