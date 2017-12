Se solicitó a Liverpool retirar comercialización de muñeca otomíChina

POR TINA HERNÁNDEZ Noticias Durante la presentación de la marca “Auténtica”, el gobernador del Estado, Francisco Domínguez Servién subrayó respecto a la comercialización de muñecas otomíes chinas en Liverpool, el titular del Poder ejecutivo declaró que desde el gobierno del estado ya se pidió a la tienda departamental que desplace el artículo de sus mostradores. “Estaban vendiendo muñecas otomíes chinas, en Liverpool.

Les hemos pedido que se desplacen. Ya estamos en pláticas con Liverpool por que pidieron mil (chinas), y nuestras artesanas tienen la capacidad para surtirlas. No vamos a descansar hasta que estén en los anaqueles de Liverpool muñecas queretanas, y no chinas”, aseveró. Para finalizar el mandatario estatal sentenció que se trabajará hasta que se ofrezca la muñeca otomí queretana en los anaqueles de Liverpool y no un producto de manufactura en China.

En el anuncio se contó con la participación de la secretaría de Cultura, Paulina Aguado Romero; presidenta de Crea Emprendedores Sociales A. C, Ana Elena Guerra; director de Planeación y Desarrollo de la Secretaría de Turismo en el estado, Miguel Martínez Moyano; la presidenta municipal de Ezequiel Montes, Luz María Quintanar Feregrino; y el presidente municipal de Colón, Alejandro Ochoa Valencia.

