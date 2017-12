Exigen justicia por homicidio de queretana

Noticias En redes sociales circula la imagen de Pilar Mendoza Romo, ella murió cuando se encontraba de visita en la casa de su pareja sentimental en la Ciudad de México. Se habían contactado por Facebook, se trata de Armando “N” quien finalmente después de algún tiempo la invitó a conocer su entorno. Así, el 1 de diciembre, salió de viaje de la Central Camionera de Querétaro, convivió en el departamento de Armando al menos dos días más, y el 3 de diciembre en la Ciudad de México en los que fuera privada de la vida de manera extraña y presuntamente a manos de Armando.Según la carpeta de investigación C/D/02969/12-2017 radicada en la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, la joven llegó a su destino a las 18:37 de la tarde, donde se comunicó con su familia para informar que llegó con bien a la terminal de autobuses. La comunicación con su familia fue permanente desde el momento de su llegada hasta las 12:35 del mediodía del domingo 3 de diciembre, cuando informó a su mamá que regresaría a las 10:00 de la mañana del lunes 4 de diciembre, además de que le comentó que estaban en el departamento de Armando.

Después de eso de la joven egresada de la UPN, ya no pudieron tener contacto a lo largo de la tarde del domingo. Así, fue hasta las 23:15 de la noche cuando Armando “N” llamó a la madre de Pilar para decirle que la joven no reaccionaba, y afirmó que ella le señaló sentirse mal y se durmió, pero que no despertaba.

Por ello, la mamá de Pilar le exigió pedir ayuda a una ambulancia, sin embargo, el sujeto le pasa en la línea telefónica a una mujer, misma que dice a la madre que llame a emergencias, a lo que contesta que está en Querétaro, pero que ayuden a su hija, pero le cuelgan.

Desesperada, solicitó apoyo a una amiga de la joven, por lo que se comunica con el sujeto que contestó que la joven está enferma, según se lo dijo cuando se salió de bañar, por lo que él le ofreció jugo de manzana, pero no mejoró y se desvaneció quedando con piernas y brazos rígidos; demás de respiración agitada.

Aseguró que él se desmayó de la impresión y que despertó 5 horas después y contestó el teléfono de Pilar, ya que tenía muchas llamadas de su mamá.

Según lo que refirió “a Pilar dio un latigazo hacia atrás se le pusieron duras las piernas y los brazos, las pupilas se le dilataron, la tomé de la mano para se tranquilizara pero comenzó a respirar muy fuerte por nariz y boca y luego le salió espuma de la boca y yo me desmaye, desperté y habían pasado 5 horas, me arrastre hasta la cama para contestar el teléfono de Pilar que estaba sonando y era la mamá de Pilar, yo creo que la señora ya presentía algo”.

Patricia le refiere que Pilar no tenía ningún antecedente médico, Armando responde: “comimos un sándwich con queso y jamón”. Patricia le pregunto si le dio otra cosa?, a lo que contesta: “cero alcohol, ni drogas, necesito que su mamá venga ya!”. Patricia le comenta que se va a comunicar con Martha. Cuelga. Patricia le envía un mensaje a Armando preguntando ¿en qué hospital estaba Pilar? y Armando no contesta.

Cerca de las 23:45 horas el policía de nombre Eduardo Nuñez M. , llama a la mamá de Pilar, toma la llamada otro familiar, el policía les insiste en que vayan a recoger a Pilar al domicilio particular ubicado en Col. Linda Vista, en la Delegación Gustavo Madero, porque “está muy grave”, les dice que les quiere brindar ayuda para evitar trámites engorrosos y resolver el problema, les da un teléfono celular particular indicando que es el teléfono de la delegación y cuelga. La familia de Pilar se niega y comienza a investigar en dependencias de Gobierno.

Para las 3 de la mañana del 4 de diciembre Pilar fue trasladada desde el departamento de Armando “N” por una ambulancia en presencia del Policía Eduardo Núñez, quien declaró que cuando el llegó al departamento, Pilar ya estaba muerta, sin embargo, el encargado en turno de la Policía Ministerial, Raúl Ortega indicó que se encontraba con vida cuando la ambulancia llego y que falleció en el traslado.

Los paramédicos indicaron que la causa probable de la muerte era intoxicación por alimentos, tomando como referencia la información que Armando Jaimes Torres les dio, que habían comido comida china y que él también se había desmayado.

A las 7:40am Manuel (hermano de Pilar), en llamada con el 911, recibe la información de que Armando Jaimes Torres, está en calidad de detenido en la Delegación Gustavo Madero, coordinación territorial GAM- 2/UI-3 C/D/02969/12-2017 bajo el delito de homicidio y su hermana María del Pilar Mendoza Romo desafortunadamente estaba en las mismas instalaciones, pero se encontraba sin vida.

Mientras que para las 9:53 am, Christian (amigo de la familia), llega a la delegación Gustavo Madero, donde le indican que Armando, debe estar por ahí para rendir declaración, pero no lo encuentran.

Cristian hace el reconocimiento del cuerpo, que a primera vista muestra signos de violencia.

Para las 15:30 horas, la familia de Pilar llega a la Delegación Gustavo Madero, reconocen el cuerpo y se les indica que Armando estaba únicamente en calidad de testigo, ya que estaba en el lugar de los hechos, pero no había regresado para rendir declaración, que había salido a comer pero no había regresado.

Les indican que Armando rindió una breve declaración en la que indica que Martha (Mamá e Pilar) llamó a una ambulancia, que llevó a Pilar a un sanatorio y que volvieron a su departamento, pero ella seguía mal, sin indicar más detalles de horarios, lugares. Esa misma noche, el cuerpo de Pilar sale de necropsia, presenta lesiones en cuello, tórax, abdomen, muslos y rodilla, que la causa aparente de muerte Congestión Visceral Generalizada. Día y Hora aproximada de la muerte 3 de Diciembre 5pm. Finalmente, el 5 de Diciembre el cuerpo de Pilar arriba a la Ciudad de Querétaro, para los servicios funerarios.