De política y cosas peores

El padre Arsilio visitó en su casa al cura del pueblo vecino, y se quedó estupefacto al ver por todas partes paquetes de condones.

Los había en la sala, el comedor y la cocina; estaban en la recámara, el baño y el estudio.

Hasta en el garaje vio condones.

“No piense mal de mí, padre Arsilio -le rogó el anfitrión al visitante-.

Lo que sucede es que padezco un tic nervioso que me obliga a cerrar continuamente el ojo izquierdo.

Sufro también jaquecas continuadas.

Cuando voy a la farmacia y le pido al dependiente un frasco de aspirinas ve él que cierro el ojo, me hace también un guiño y me da una caja de condones”.

Capronio le confió a un amigo: “Mi hijo mayor no fuma; no bebe; no juega póquer; no se desvela con amigos; no anda con mujeres.

Ya estoy dudando de que yo sea su padre”.

La señorita Peripalda, catequista, les preguntó a las niñas del catecismo: “¿A dónde van las niñas buenas?”.

“Al cielo” -respondieron las pequeñas a una voz.

“¿Y las malas?”.

Rosilita, equivalente femenino de Pepito- , se adelantó a contestar: “Las niñas malas van a Cancún, a Vallarta, a Acapulco, a la Riviera Maya, a Las Vegas.”.

La casa de la flamante parejita estaba recién pintada.

Aquella noche el marido puso la mano en la pared de la alcoba, que quedó marcada con su huella y por tanto necesitaría un retoque.

Al día siguiente la recién casada le dijo al pintor que seguía trabajando en la planta baja: “¿Quiere venir a la recámara a ver donde mi marido puso anoche la mano?”.

“Lo haría con mucho gusto, señora – replicó el sujeto-, pero mi patrón no me permite intimar con la clientela”.

El marido salió de viaje y tardó más de la cuenta en regresar.

Su esposa le puso un mensaje urgente, y él respondió con una pregunta: “¿Por qué me pusiste ‘Torna a Sorrento’?”.

Contestó la señora: “No puse eso.

El iPad me corrigió.

Lo que yo escribí fue: ‘Tornas o rento'”.

En el Potrero de Ábrego es clásico el relato del hombre a quien su burro tiró al suelo con un súbito respingo.

“Al cabo que ya me iba a bajar” -dijo mohíno a los que se reían de él.

Versión campesina es ésa de la antigua fábula de la zorra y las uvas.

No las pudo alcanzar, y disfrazó su despecho mascullando con desdén: “Están verdes”.

Ambos relatos, el popular y el culterano, pueden aplicarse a Luis Videgaray, Canciller en vías de aprendizaje, quien declaró que no aspira a ser Presidente de la República.

Claro: sabe muy bien que tiene las mismas posibilidades de ganar que tendría yo si me presentara como candidato a dirigir la ONU.

(Aunque ahora que lo pienso.).

El señor Videgaray cargará toda su vida el sambenito de haber invitado a Trump a venir a México.

Ese sólo hecho lo hace inelegible, y más si a sus pasivos se añade el estrecho vínculo que tiene con el presidente actual.

He dicho varias veces, y lo repito ahora, que en la contienda del 2018 el PRI deberá conformarse con un modestísimo tercer lugar.

Si Videgaray fuera su candidato quedaría en séptimo u octavo.

Pero al cabo que ya se iba a bajar.

Dulcibel se quejaba con Susiflor del insaciable apetito sexual de su novio Pitorrango.

“A todas horas quiere hacer el amor -le dijo-.

Cuando se queda conmigo me despierta varias veces para eso, tantas que en la mañana batallo para levantarme e ir a trabajar.

Y no se diga los fines de semana: quiere sexo a mañana, tarde y noche.

Lo bueno es que cada mes debe viajar por motivo de negocios, y eso me permite descansar un poco del insaciable erotismo que muestra cuando está conmigo”.

Preguntó Susiflor: “¿Cuánto tiempo está fuera?”.

Respondió Dulcibel: “Apenas el suficiente para fumarme un cigarrito”.

