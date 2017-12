Gallos se reforzará bien

Jaime Ordiales informó que van en el draft por un defensa, un contención, un delantero y un extremo

No ti cias Jaime Ordiales, presidente de los Gallos de Querétaro, resaltó que la directiva trabaja minuciosamente para seleccionar a los mejores refuerzos para el torneo Clausura 2018.

Las opciones principales son dentro del mercado nacional, debido a que por el problema de la tabla porcentual se priorizarán jugadores que conozcan la Liga MX y que no requieran de un tiempo mayor de adaptación.

“Queremos central, contención, centro delantero, lateral y probablemente un extremo.

La prioridad será reforzarnos con jugadores que estén en el mercado mexicano.

Hay equipos que están en actividad y puede haber movimientos con ellos y eso limita lo que podamos hacer aquí.

Lo ideal es que estén adaptados”, expuso.

“Lo de (Hiram) Mier está prácticamente cerrado, es importante para la institución, faltan detalles, no lo doy oficial porque faltan detalles.

Estamos avanzados con otros jugadores y podemos armar buen equipo para el próximo torneo”.

“Nuestro trabajo se está haciendo y lo importante es que los que se están solicitando lleguen.

No vamos tarde, es normal.

Hasta el draft se podrían dar por un hecho.

No se preocupen.

Hay algunos que tratan de sacar rápido a los jugadores.

No podemos especular a irnos en enero a contratar jugadores, estamos haciendo un trabajo

