Monta SSPMQ un operativo en colonia Villas del Mesón

Buscaban disuadir delitos en la zona Santa Rosa Jáuregui

Noticias Con la finalidad de disuadir la comisión de actos que vulneren la seguridad y el patrimonio de los ciudadanos, personal policial de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro implementó un operativo integral de prevención en la delegación de Santa Rosa Jáuregui. Para detectar el tránsito de objetos de procedencia o posesión ilegal, los policías municipales de Querétaro instalaron un punto de control vehicular, en la colonia Villas del Mesón.

En dicha zona, los oficiales revisaron la documentación de los conductores y se consultó en el Sistema Plataforma México la situación jurídica, tanto de los vehículos como de las personas, los cuales no arrojaron irregularidades. Resultado de estas acciones, se aplicaron dos infracciones de tránsito, toda vez que un automotor no portaba placas de circulación y una persona no tenía vigente su licencia de conducir. Igualmente, los elementos operativos realizaron un recorrido por la comunidad de San Miguelito, con la finalidad de detectar la comisión de conductas que alteraran el orden en la localidad.

