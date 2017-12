Voluntad o inteligencia

POR MA JULIA BRAÑA FERNÁNDEZ. II parte La semana pasada hablábamos de la voluntad usada con inteligencia y lo que esta puede producir en tu vida, sin embargo hoy tocaremos el punto contrario, ¿Qué es lo que sucede cuando se lo que tengo que hacer, se cómo lo tengo que hacer, se para que lo tengo que hacer, estoy cierto de lo que esto va a traer a mi vida, pero no lo hago? Este aspecto es todavía mucho peor, porque cuando no sabes lo que quieres o no sabes cómo hacerlo, de alguna forma te protege la ignorancia, pero cuando ya sabes, esta “sabiduría” es muy poderosa porque te estará incomodando siempre, lo que no te permitirá soñar, crecer, sentirte realizado, pleno, feliz, satisfecho, llenarás tu vida de cosas pendientes e inconclusas y gastaras toda tu energía en tratar de cubrir lo que no has hecho o de justificar tu flojera , fingiendo que todo está bien y en orden, esto es un trabajo desgastante que acabará llevándote a tener mucho enojo y frustración y lo que va a producir en tu vida, no te va a gustar.

Caos, soledad, nadie quiere estar cerca de una persona que no es leal ni a sí misma, mucho menos a los demás, y el desorden y la mugre dan frutos que nadie quiere en su vida, entonces…….. Usa tu inteligencia y tu voluntad y vive al día y observa lo que esto produce.

Ya solo el tener en orden tus espacios te permite tener orden en tus pensamientos, estar consciente, ya que de otro modo entras a tu espacio de descanso sin ver, con lo que tampoco te ves a ti mismo y mucho menos a los demás, vas de derrota en derrota por la vida, sin darte cuenta que todo el poder lo tienes y no hay porque vivir así.

Pongamos un ejemplo, quiero usar bikini en las siguientes vacaciones, y me quiero ver muy bien porque voy a ir a la playa, sé que tengo que bajar unos kilos y hacer ejercicio para tonificarme, no puedo hacerlo en una semana, así que varios meses antes del verano me doy a la tarea de hacer dieta y ejercicio y no claudico aunque me inviten a una cena, aunque hagan mi platillo favorito, no pierdo de vista la meta, no vale la pena comer este pastel, disfrutar treinta segundos de tiempo en mi boca y llevarlo 20 años en la panza o en la cadera, el poder está en mí, tengo la inteligencia y la voluntad de decir no, llego a la playa y me siento muy bien conmigo misma por cómo me veo y porque tuve la fuerza de obtener mis metas, eso me trae satisfacción, felicidad, bienestar, etc.

ahora supongamos que es al revés, que no hago la dieta, o me preocupo solo una semana antes y pues no da las resultados que esperaba, no tuve el tiempo, etc. Tal vez disfrute igual de la playa, pero me siento muy mal conmigo misma cuando veo mi imagen en el espejo, cuando veo que el traje de baño que me gusta se me ve ridículo , no logre mi objetivo, porque no le di la importancia que realmente requería, tome decisiones tontas y como ya me veo del nabo, pues me consuelo comiendo de todo al fin que son mis vacaciones y llego con 5 kilos de más que no tendré la fuerza de bajar, para al contrario tal vez las siguientes vacaciones necesite bajar más de la meta original y no lo haga, ¿Ves la diferencia?, una cosa es como me quiero ver y otra como me quiero sentir y la decisión está adentro de ti.

¿Cómo quieres que sea?.

Esto llévalo a cualquier ámbito de tu vida, a hacer tu cama, mantener tu coche limpio, tus plantas regadas, etc.

¿Tú eres inteligente?, entonces usa tu fuerza de Voluntad para realizar lo que quieres.

