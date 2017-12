Aprueban Ley de Ingresos en Corregidora por mil 100 mdp

Noticias En sesión de cabildo, fue aprobada por unanimidad la Iniciativa de la Ley de Ingresos para el Municipio de Corregidora para el ejercicio fiscal 2018, por un monto a recaudar mayor a los mil 100 millones pesos.

Esta, se convierte en la primera Ley de Ingresos aprobada en la demarcación en llegar a los mil millones de pesos; su composición presupuestal es de 697.6 millones de pesos de ingresos propios, que representan del total proyectado el 63.4 por ciento; 402.9 millones de pesos, son ingresos recibidos del orden federal, los que hacen el 36.6 por ciento, que, de manera general, representa el 21.9 por ciento de incremento, respecto al año anterior.

Es importante mencionar que al ser el municipio el nivel de gobierno más cercano a la población, las demandas ciudadanas deben atenderse de forma oportuna, y la prestación de servicios públicos en tiempo y forma, por ello resulta necesario fortalecer su Hacienda Pública Municipal a través de una política fiscal atendiendo a los principios con base en la legalidad, honestidad, eficacia, eficiencia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas.

Por lo anterior, no se crearán nuevos impuestos, al tiempo que continuará el no incremento en el impuesto predial respecto del año anterior, esto, con la finalidad de apoyar a los ciudadanos de Corregidora que no han realizado movimientos en sus propiedades, además de dar continuidad a la contratación del Seguro de Vivienda, para aquellos predios que realicen su pago durante los meses de enero y febrero, bajo la modalidad de anualidad anticipada.

Gracias a estas acciones, el instrumento jurídico para allegarse de recursos, es un reflejo de la planeación y el esfuerzo administrativo de una de las funciones esenciales para el cumplimiento de sus objetivos, la de generar ingresos a favor del municipio.

