Muere criminal de guerra que bebió veneno en plena Corte

Notimex La Haya. – El criminal de guerra, Slobodan Praljak, comandante de las fuerzas croatas durante la guerra de Bosnia, murió hoy después de “beber veneno” durante una audiencia de apelación en la Corte internacional de La Haya, que ratificó su sentencia de 20 años de cárcel. El portavoz de la Corte, Nenad Golcevski, informó que Paljak falleció esta tarde a los 72 años de en un hospital cercano al Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY) de la ciudad holandesa de La Haya, presuntamente envenenado.

En una declaración, el vocero explicó que Praljak, encarcelado por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la guerra de Bosnia (1992-1995), falleció luego de “beber veneno” dentro de la Corte, la misma que la semana pasada condenó a cadena perpetua a ex jefe militar serbio bosnia, Ratko Mladic, por genocidio y otros crímenes Al enterarse de que su sentencia de prisión de 20 años había sido confirmada, el ex comandante del estado mayor de las Fuerzas de Defensa Croatas de Bosnia (HVO), le gritó al juez Carmel Agius, que presidía la audiencia: “Yo, Slobodan Praljak, rechazo el veredicto. No soy un criminal de guerra”, narró.

