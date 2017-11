LIDERAPABLO ALBORÁN VENTAS

Notimex El cantautor español Pablo Alborán debutó en el primer puesto en ventas de álbumes en España y lidera las ventas digitales con su nuevo álbum “Prometo”, para conseguir el disco de platino en su semana de lanzamiento. A pocas horas del lanzamiento de su más reciente producción discográfica, el artista ocupó por primera vez el número uno de ventas en Estados Unidos y se posicionó en el primer puesto de la lista general y de Pop Latino en iTunes.

Después de dos años de ausencia, Pablo Alborán regresa más renovado que nunca con su cuarto álbum de estudio “Prometo”, una promesa de persistencia y evolución de una carrera musical marcada por los éxitos más resonantes de la música pop en español. En un comunicado, el cantautor expresó que “de ese tiempo nuevo, de esa calma y de esa conciencia de que seguía siendo el mismo pero al mismo tiempo distinto, nacieron las canciones que están en ‘Prometo’”.

“No he dejado de pensar en la gente que le gusta mi música, pero he querido mostrarles cosas nuevas, influencias y recuerdos que siempre me habían acompañado pero que hasta ahora no me sentí preparado para que afloraran musical y personalmente”, añadió.

Pablo Alborán anunció su regreso a los escenarios con el “Tour Prometo”, la nueva gira del artista con la que recorrerá Latinoamérica y empezará en la Ciudad de México, el 1 y 2 de marzo en el Auditorio Nacional, mientras que el recorrido por España iniciará a partir del mes de mayo.

