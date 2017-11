Hello Seahorse! presentó su nuevo sencillo “Donde estabas (Azul)”

POR ÓSCAR ÁNGELES Noticias La banda mexicana Hello Seahorse! volvió a los escenarios para reencontrarse con sus fieles fans.

El sábado 25 de noviembre reunieron a más de 3 mil espectadores en el Teatro Metropólitan, uno de los recintos más importantes de la Ciudad de México, en el que la banda reafirmó el gusto del público mexicano.

La noche se podía sentir templada y la Avenida Independencia, donde esta ubicado el teatro se encontraba llena de pasantes formados para ingresar y tomar asiento en la espera de que el concierto diera inicio.

La banqueta frente al recinto, estaba invadida por vendedores ambulantes que ofrecían pulseras con el nombre de Hello Seahorse! impreso, misma que brillaba en la oscuridad, playeras con el nuevo símbolo de la banda: un circulo, que denota el infinito y continuidad de la agrupación, gorras y sudaderas también.

Entre los jóvenes y adultos que esperaban con ansias su entrada al Teatro Metropólitan se podían escuchar murmullos de alegría y ansias por volver a escuchar en vivo a Hello (abreviación de Hello Seahorse!); algunos de ellos compartían cuando fue la última vez que les vieron en vivo: “tiene, como más de cuatro años que no les veo” se escuchaba entre los murmullos.

“Yo sí los vi en su concierto aniversario en el Condesa” compartía otro mientras la fila avanzaba a paso firme.

Una vez adentro de la sala, conforme los asistentes tomaban su lugar sobre el escenario se encontraba el DJ “Bicho Bicho” telonero de Hello Sehorse! con su música original.

Su breve presentación habrá durado unos treinta minutos, para que apenas terminará su set las luces bajaran su intensidad mientras abandonaba el escenario.

Los clamores no se dieron a esperar.

Entre gritos, aplausos y coros motivacionales, uno a uno de los integrantes de Hello salieron al escenario; Oro de Neta, Bonz, Reez y Joe, salieron primero para entonar los instrumentos.

Una vez que sonaron listos, comenzaron con la melodía “Buen viaje”, éxito de su álbum Arunima.

Así entró Denisse al escenario con su singular voz creando un impacto entre los fans presentes.

¡Que tengas buen viaje! ¡Que te vaya bien! ¡Que encuentras tu aire! Entonaba Denisse con una voz que parecía haber madurado mucho en este tiempo que permaneció ausente de los escenarios, el público se mostraba alegre y sorprendido de volverla a escuchar.

Continuaron sin pausa con las canciones “Alicia” de su Ep Entretanto, “Bestia” de su álbum de mismo nombre, “7 días” de Lejos no tan lejos, momento en que pausaron unos segundos para agradecer la presencia del público, así como los aplausos y clamores ofrecidos.

Una vez recuperado el momento, comenzaron a tocar el exitoso sencillo “Oso polar” con el que se escucharon gritos en todo el auditorio mientras Denisse entonaba con una singular apreciación por la melodía.

Cabe destacar que cada concierto es único para la banda, por lo que el ritmo de las canciones varían un poco al inicio de estas, lo cual hace del mismo un momento único, sin embargo, en esta ocasión, “Oso polar” la iniciaron exactamente como en el álbum, lo cual emocionó mucho a los presentes.

Siguieron con “Miércoles” otra de las favoritas entre sus fans y “No te vayas al bosque”, para después entonar con mucha emoción el nuevo sencillo que tanto estaban esperando escuchar sus fans en vivo: “Donde estabas” el cual fue acompañado por coristas.

Algunos se sorprendieron de que Hello usara coristas, incluso se escucharon comentarios como “Denisse no requiere de coristas, para cantar”, o “vaya, nunca habíamos visto que usara este elemento”, “se escucha muy bien” decían otros.

La canción como era de esperarse satisfizo a los presentes y la alabaron con fuertes aplausos y gritos de aceptación.

Siguieron con “Frontera (Sonic Ranch)”, “Criminal”, “Arunima” y “Me has olvidado” con la que iniciaron un momento de tranquilidad y quietud en el Teatro Metropolitano.

Las parejas se abrazaron mientras sonaba la canción y otros la corearon con mucho sentimiento en sus voces.

Con el ambiente melancólico al que ya estaba sujeto el público dieron pie para seguir el concierto con la armonía “Velo de novia”, una de las canciones más profundas de la banda mexicana.

La cual habla de una mujer que se ahoga en llantos.

Para recuperar el animo alegre del público, tocaron “El artista”, “Para mí” y “Tristes” las cuales lograron el objetivo de Hello, recuperando los aplausos y clamores de los asistentes.

De pronto el escenario tomo un color rojizo con un toque anaranjado, haciendo alusión a un infierno pacífico, en donde sólo habita el dolor.

Para de esta manera recitar “Al fuego” de su disco Arunima.

Con esta canción parecía que el recital había terminado.

La banda bajó sus instrumentos y abandono el escenario.

Inmediatamente el público comenzó a gritar “!otra!, ¡otra!, ¡otra!” llamándoles a retomar el concierto y no dejarles con las ganas de más… No tardaron mucho en regresar al escenario, tomar sus instrumentos e iniciar de nueva cuenta el concierto, con la canción “Moloko” o también conocida como “No es que no te quiera”.

Siguieron con “Me he convertido”, “La flotadera” y “Año quebrado” la cual logró el coreo de todo el Teatro Metropólitan en el se escuchaban las voces de todos los asistentes, quienes acompañaron a Denisse durante toda la canción.

Con el público completamente atento a lo que a continuación seguiría la vocalista de Hello Seahorse! se tomó un momento para nuevamente “agradecer la presencia de todos, de parte de Joe, Bonz, Oro y Reez” dijo conmovida por los aplausos que recibió en ese momento.

Para finalizar el concierto entonaron el sencillo “Fieras” de su álbum Lejos no tan lejos.

El concierto tuvo una duración de una hora y 40 minutos aproximadamente.

Los fans estaban contentos de haber estado presentes en el regreso de Hello a los escenarios y ser testigos de lo que depara la nueva gira que prometieron para el 2018.

Querétaro es una de las ciudades que visitarían, confiaron a Noticias en una breve platica tras bambalinas la noche del concierto.

