RECHAZA PROYECTOS POR FALTA DE CREATIVIDAD

El actor Luis G e r a r d o Méndez aseguró que en el proceso para aceptar ser parte de la película “Camino a Marte”, que se estrena este viernes, rechazó cerca de 30 guiones, porque eran personajes que ya antes había interpretado o bien eran copia de otros que ya había visto. “No es que fueran malos, solo que me parecía que eran películas que ya había hecho o personajes que ya conocía.

A mí lo que me gusta de ser actor es la posibilidad de indagar en mi personaje, en algo que no conozco, algo nuevo y cuando me ofrecen personajes que ya hice o que ya se por donde resolverlo, inmediatamente prefiero dejarlo pasar”, expresó a los medios. De acuerdo con el actor de cine, teatro y televisión, leyó cerca de 30 guiones, muchos de ellos interesantes, pero “sí creo que nos hace falta ser un poco más valientes con lo que vamos hacer”.

Al respecto, agregó: “Sabemos que las comedias románticas funcionan muy bien y no tengo nada en contra de ellas porque he hecho y seguramente haré más, pero qué más tenemos que decir y qué ofrecerle a la gente. Siempre da un poco de miedo lanzarte a hacer algo original o desconocido, o que no está probado, pero creo que es más productivo”.

Comentó que fueron casi tres años los que estuvo sin filmar una película y que lo pudo hacer porque tenía “Club de Cuervos” y teatro. “Estaba muy bien por lo que decidí dejar pasar estos guiones porque no estaba conectando con ninguno y de pronto un día llegó este guión de Beto (Humberto Hinojosa), que es diferente y dije sí”.

La cinta, en la que comparte créditos con Tessa Ia y Camila Sodi, obtuvo recientemente el Premio del Público en el reciente Festival Internacional de Cine de Los Cabos, y llegará al circuito cultural el próximo 1 de diciembre bajo la distribución de Videocine.

