El domingo se define, seguiremos trabajando

Hace seis meses iniciamos en trabajo en favor de Meade: JRH

POR LUIS MONTES DE OCA Noticias El trabajo aquí en favor de Meade lo iniciamos hace seis meses, no hay propiamente una estructura, una coordinación, sino un grupo de amigos que trabajamos para que tenga más adeptos y esto se está haciendo en todo el país. Ayer anunció su determinación y el domingo será el registro como precandidato.

Lo anterior fue señalado en entrevista con Jesús María Rodríguez Hernández, quien manifestó que el trabajo si inició hace seis meses pareo que la relación con José Antonio Meade kuribreña es anterior. De lo que se trata, agregó, es de que más gente lo conozca, somos un grupo de amigos que buscamos eso y recorremos el estado en nuestro tiempo libre y como ahora tengo mucho tiempo libre, pues lo dedico esta actividad—dijo en tono de broma, para agregar—: se trata de la inclusión, es un trabajo abierto para todo aquél que se quiera sumar.

A pregunta expresa sobre su interés en el Senado, indicó que han cambiado las cosas: “antes el que se movía no salía y ahora si no te mueves no te ven”, pero la realidad es que no se hace este trabajo por buscar una curul o algún puesto, es un trabajo para el PRI, una trabajo de inclusión y será después del domingo cuando podamos hablar sobre una infraestructura para los estados y desde luego para Querétaro. Mientras tanto, concluyó, tendremos que esperar.

