Voluntad o inteligencia

POR MA JULIA BRAÑA FERNÁNDEZ. En la vida siempre hay gente que tiene la fuerza o la voluntad de hacer lo que quiere, con todo y las molestias que esto le ocasione y hay personas que no. Se oye decir que esa persona tiene mucha fuerza de voluntad porque no come un postre delicioso, porque está a dieta y la gente la admira o la crítica por esa situación, por citar solo un ejemplo, hay personas que se levantan de madrugada para ir a hacer ejercicio y otras que piensan que está loca, con este frio y salir de la cama para eso???.

Pero la verdad es que cada quien es el arquitecto de su propio destino y cada quien tiene el poder y la libertad de elegir lo que quiere para sí mismo, para su vida, para su trabajo, su familia, etc. Y no decidir o posponer es también una forma de decidir y de construir lo que tal vez no quieres. Ante lo que todos llaman fuerza de voluntad, el otro día en una plática con amigos oí a una persona que comentaba, no es voluntad, es inteligencia y se refería a su pequeña hija de kínder que no comía algo que le hacía daño, aunque realmente le gustaba.

Esto hizo que muchos de lo que estábamos en esa reunión reflexionáramos y alguien muy cercano a mí, me dijo,……. si tú puedes yo también puedo, porque inteligente si soy…… Entonces le pregunte, porque la comida, los viejos hábitos y los malos pensamientos que te perjudican y te han traído problemas, siguen en tu vida, si ya lo identificaste y eres muy inteligente como me consta que lo eres, ¿Por qué no cambias eso y dejas de usar tus talentos para hacer lo que te perjudica o aprendes de la experiencia?.

Fue un punto de reflexión, pero lo que hizo que lo viera de otra forma fue solo el cambiar la palabra voluntad por inteligencia y ese pequeño detalle hizo que viera un poco de realidad que no estoy segura si no quiere ver, o si realmente no lo ve, pero ante la posibilidad de que se le tachará de tonta hizo que se moviera en la dirección que le conviene.

Realmente no sé si es inteligencia o voluntad, pero el tener claro que es lo que quieres y luchar por ello, te asegurará el éxito en tu vida, por lo menos te vas a dormir con la satisfacción de lo que lograste aunque el día de hoy sea solo un pequeño paso para obtener tus metas.

Claramente te digo si pones toda tu voluntad, ósea tu empeño, tus ganas, tu esfuerzo y le pones un poquito de inteligencia, creas tu plan de vida, aunque tal vez en el camino lo modifiques, pero si sabes a dónde vas o lo que quieres para ti y para tu vida, seguro llegaras a la paz que da el trabajo bien hecho, el ir siempre por algo más que valga la pena y que te guste hacer, es una buena práctica.

Es como un hobby, tal vez tienes que trabajar duro en el día para poder hacer lo que realmente quieres en otro tiempo, como tomar clases de pintura, de repostería, pagar el gimnasio, ir de campamento los fines de semana, etc. Cualquiera que sea tu pasión hazlo, ve por ello, consíguelo, verás cómo tu trabajo te será más fácil si el pones la voluntad que se requiere para tener los medios de hacer lo que más te gusta, entonces tu fuerza de voluntad usada con inteligencia hará que tengas paz y felicidad, así que usar tu voluntad es una forma inteligente de llevar a cabo tus proyectos y de vivir tu vida feliz y satisfecho. Continuara, comentarios, escríbenos a fantasy.qro@gmail.com o en Centro Preescolar Fantasy Bis.

Comentarios

comments