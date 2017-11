DÄNTSU, PRIMER FESTIVAL DE CINE DE TERROR EN QUERÉTARO

POR MERCEDES CORTÉS FOTOS SIXTO PICONES Noticias Con la vista puesta en la generación de un espacio de oferta amplia para los amantes del cine de terror en el estado, Manuel Armando Valdez y Brisa Piñera en colaboración con la productora Te Cine dirijida por Mireya Ortega llevaron a cabo el festival de Cine Däntsu en tres sedes oficiales. El proyecto que se gestó un año atrás, tuvo su apertura la noche del jueves con la presencia de autoridades municipales y del icónico productor de Hollywood, Michael Finnell, creador en 1984 del filme estadounidense de comedia-terror, Gremlins.

El festival contempló la proyección de filmes representativos de seis subgéneros de terror, entre ellos, la comedia-terror, canibalismo, horror clásico y slasher en cintas como Los Parecidos, dirigida por Isaac Ezban; Jirón de Niebla, de Julio César Estrada; Demonio Neón, de Nicolas Winding y Veneno para las Hadas, del emblemático director mexicano Carlos Enrique Taboada, figura homenajeada de la primera edición del festival.

Además se ofrecieron talleres y conferencias magistrales en el Museo de la Ciudad, la Cineteca Rosalío Solano, IDIP campus Querétaro, entre otras. En entrevista, Manuel Armando Valdez dijo que la concepción de este festival surgió a raíz de datos arrojados por el American Film Market and Conference donde se precisa que los países de Latinoamérica ocupan la primera posición en el consumo de cine de terror; un hecho que en Querétaro no se ha traducido en una adecuada promoción y distribución. “Nuestro objetivo es traer el cine que no llega fácilmente en el estado, debido a la falta de distribución, de las principales salas de cine, hay películas que no llegan aquí a Querétaro”.

En tal sentido, Brisa Piñera agregó que con base en el objetivo de fomentar el cine de horror entre los jóvenes nivel local, nacional e internacional el festival abrió una convocatoria a productores de este género para competir con la realización de largometrajes que serían calificados de acuerdo a su originalidad, calidad de las historias, trasfondo de interés, guión, fotografía, sonido, diseño de producción y efectos visuales por una línea de jueces conformada por Michael Finnell, Gabriel Hörner, Isaac Ezban, Estrella Medina y Rolando Martínez.

En cuanto a la elección de Carlos Enrique Taboada como personaje homenajeado, señaló que la idea se originó a partir de un análisis del cine de terror mexicano donde el director galardonado con el premio Ariel destaca debido a sus múltiples aportaciones como actor, guionista y director en filmes como “Hasta el viento tiene miedo”, “Más negro que la noche”, “El libro de piedra” y “Veneno para las hadas”, éste último elegido para inaugurar el ciclo de proyecciones en la Plazuela Mariano de las Casas.

“Nos dimos un clavado en el cine de horror mexicano y encontramos que hay muchísimo y el más claro ejemplo ha sido el maestro Carlos Enrique Taboada, que yo creo que es la persona que más guiones ha escrito en toda la historia del cine mexicano y sus obras más galardonadas han sido películas de horror” La programación llegó a su fin este domingo con la proyección de “La leyenda del chupacabras”, un homenaje al 33 aniversario de “Gremlins”, “Hasta el viento tiene miedo”, “Dulces sueños mamá”, y “slasher.

com”, además de una ceremonia de clausura y premiación en la Cineteca Rosalío Solano donde fueron premiados Fernando Flores por su corto “Renata” en la selección queretana; Alfredo Hernández, con el corto “Tape 11” en la selección estudiantil y Humberto Bustos con “Julquita” en la selección internacional.

