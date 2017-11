Ciclovía llegó para quedarse

Guarniciones garantizan la seguridad de los usuarios

POR: MANUEL PAREDÓN Noticias Marcos Aguilar Vega, presidente municipal de Querétaro, afirmó la ciclovía que afirmó llegó para quedarse. Explicó que la Mesa de Movilidad, tiene varias submesas, una operativa, diseño y otra que se refiere a comunicación que generará una serie de campañas con las cuales comunicar a la población. Dijo que esto implica un esfuerzo metropolitano porque finalmente los gobiernos están realizando obras que están directamente vinculadas con los retos más importantes de la ciudad y el estado.

Interrogado sobre los los accidentes que se reportan en los tramos de la ciclovía, Marcos Aguilar Vega, conminó a los conductores a manejar a menor velocidad y advirtió que no están autorizados como lo están haciendo. lo que provoca accidentes como los que se han observado.

Considera que la falta de pericia y atención, lleva a consecuencias como las mencionadas, lo que se ha difundido ampliamente y se tiene que tener la claridad que esta infraestructura llegó para quedarse. Y es que se necesita incentivar que las personas dejen de usar vehículos y se desplacen en bicicleta, transporte limpio, económico, rápido y seguro. La muestra mas clara de lo que estamos diciendo es lo que antes sucedía y que no se observaba, los vehículos invadían la ciclovia del costado derecho y no la identificaban porque no existen las barreras que ahora se coloca, indicó.

Exactamente sucedía lo mismo y se tenia enorme cantidad de quejas de los ciclistas, hoy, con estas guarniciones, se garantiza la seguridad de las personas que utilicen estas ciclovías. Adelantó que no retirarán las guarniciones y es un tema en el que todo tienen que tener la capacidad para entender y asumir el cambio de paradigma, ya que no se puede pensar en un modelo de ciudad para los vehículos, la ciudad está diseñada para las personas y los vehículos deben dejar de utilizarse en la frecuencia en la que hoy se usan, anotó.

Subrayó que en 10 años, crecimos a una tasa del 8.

6 por ciento anual lo que ha tenido un impacto del 2004 de 302 mil vehículos, al 2015 de 690 mil, circunstancia que sigue creciendo y mas con la llegada de personas de otros estados de la República. Fue claro al reiterar que no hay manera para que sea el vehículo privado la alternativa de desplazamiento en la ciudad por lo que se tiene que asumir este cambio por lo que insistió en la invitación a la población a tener esa capacidad para dar ese paso y que prueben esa oportunidad.

Querétaro, afirmó, será la única ciudad a nivel Latinoamericano para marzo del año o entrante de mayor infraestructura ciclista lo que será un cambio muy positivo y dijo estar seguro de los beneficios que traerá. Hizo ver que la ciclovía no esta terminada, falta la señalética horizontal y vertical que ayudará a que las personas distingan la guarnición y cualquier escenario donde circule una bicicleta.

Ante los cuestionamientos en el sentido de que la ciclovla se construyera sobre el carril del lado izquierdo en Avenida Universidad y no en el derecho, el alcalde puntualizó varias causas, del lado derecho, no se contaba con paraderos o vías en donde las personas que se desplazan en transporte publico se pudieran bajar con seguridad.

