Moreno Valle se declara “listo para competir”

POR JAHAIRA LARA Noticias Durante su visita el estado de Querétaro para compartir sus experiencias como gobernador del estado de Puebla con la comunidad universitaria, Rafael Moreno Valle se dijo listo para competir por la candidatura del Frente Ciudadano, al referir que en su carrera política ha ganado todos los procesos electorales en los que ha participado. Sin embargo, reiteró su postura de no participar si el proceso de elección de candidato no es democrático, pues dijo no poder legitimar una farsa en la que ya se sabe quién va a ganar la competencia.

Ante ello, urgió que los aspirantes a la candidatura y los presidentes de los partidos políticos que integran la coalición, concilien un método democrático en el cual se establezca un método democrático de elección; de ser así aseguró que de ganar sumaría las diferentes propuestas que sumen a un cambio en el país, pero de perder se sumaría con convicción.

“Estamos en el momento de tomar esas decisiones, yo espero que haya sensibilidad para poder llegar a un método democrático y de competencia, entendiendo que en el método de competencia cualquiera puede ganar y cualquiera puede perder (…) Si hay un método que no sea democrático, donde no pueda votar la gente, me parece que no tendría sentido mi participación, no podría legitimar una farsa, ni un mecanismo en el que ya sabes quién va a ganar”.

Ante el riesgo de imposición para determinar el candidato que representará el Frente Ciudadana; Moreno Valle planteó que se enfrentaría un proceso en el cual no participarían representantes “grandes” –dijode poder, por lo cual dijo esperar que haya la sensibilidad de dirigentes de los partidos para garantizar la legitimidad del candidato o candidata.

