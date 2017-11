Fuerza distinta al PRI y el PAN debe presidir Congreso Local

DIEGO ARMANDO RIVERA Noticias Una fuerza política distinta al Partido Revolucionario Institucional (PRI) o el Partido Acción Nacional (PAN) debe presidir el congreso local, indicó el coordinador de la fracción priista Mauricio Ortiz Proal, quien aseguró que a pesar de que como bancada les gustaría nuevamente presidir la mesa directiva, serán “respetuosos y consecuentes con otros compañeros”. El diputado local aseveró de que en caso de que así se diera, teniendo una fuerza distinta al blanquiazul o el rojo, sería una muestra inequívoca del respeto a la pluralidad y a la diversidad que se tiene en el congreso.

“Ese es nuestro deseo, nuestra idea; sin embargo, no podría yo adelantar ningún tipo de vísperas porque no he tenido la oportunidad de platicar el tema con el diputado Rangel”, dijo. Los votos, aseguró, se hacen para que se logre construir un consenso en torno a quienes deben dirigir la mesa directiva, particularmente el hombre o la mujer que tenga la responsabilidad, ya que, aseguró, conlleva tiempo y esfuerzo, además de mucha imparcialidad en el manejo político que se tenga. Además el diputado dijo desconocer algunas propuestas en específico, y señaló que como bancada les gustaría tener la oportunidad nuevamente de presidirla; pero reiteró desconocer la disponibilidad política en ese sentido. “Yo sí les digo que me gustaría mucho ver una fuerza política distinta además de Acción Nacional y PRI presidiendo la mesa”.

