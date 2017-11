No alcanza el salario mínimo: gobernador

POR TINA HERNÁNDEZ Noticias Luego del aumento al salario mínimo en México; el gobernador del estado de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, declaró que se trata de un avance insuficiente, que está no abona a la calidad de vida de las personas que perciben esta remuneración por su trabajo.

Este martes, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Cosami) incrementó de 80.04 a 88.3 pesos el salario mínimo en México, el cual se aplicará a partir del 1 de diciembre. “A mí no me gustó. Honestamente a quién le gusta que hayamos pasado de 80.04 a 88.3, eso no alcanza. Pero, Querétaro es el tercer estado que mejor paga a sus empleados, nosotros ya nos despegamos mucho del salario mínimo, pero hay que reconocer que hay áreas – sobretodo en el campoque hay personas que reciben un salario mínimo”, manifestó.

De acuerdo con el instituto Mexicano del Seguro social (IMSS), Querétaro es el tercer estado con un sueldo promedio por trabajo dar, al ubicarse en 373 pesos. GIRA POR ALEMANIA Para buscar la atracción de nuevos capitales a Querétaro, en materia aeronáutica y automotriz; el gobernador del estado anunció que en los primeros días de 2018 viajará a Hannover, Alemania. “Vamos a ir empezando el año a Hannover, que es la feria más importante en Alemania, sobre todo del sector automotriz, vamos a ir a vender este parque y a conseguir inversiones”, precisó.

SAFRAN Respecto a las negociaciones para atraer la séptima planta de Safran a la entidad; Francisco Domínguez Servién dio a conocer que el anuncio de la empresa aeronáutica se definirá en febrero del próximo año. En el marco de las negociaciones, Domínguez Servién se reunirá con integrantes de la Asociación de Industriales Franceses del sector automotriz y aeronáutico, donde se abordará el tema de la nueva inversión de la compañía Safran.

