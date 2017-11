Reconocen a mexicano por promoción de la cultura de su país en Canadá

Notimex El mexicano Miguel Espinosa Terán, quien encabeza varias iniciativas para promover a su país en Canadá, fue reconocido con el premio Ohtli, que otorga cada año la Secretaría de Relaciones Exteriores de México a connacionales por su trabajo en el exterior. Espinosa Terán, originario del puerto de Acapulco, en el sureño estado de Guerrero, llegó hace 28 años a Victoria, capital de la provincia canadiense de Columbia Británica, donde realiza un festival para promover la cultura mexicana y apoya un centro de refugiados.

En entrevista con Notimex, Espinosa Terán, quien ha trabajado como asistente de enfermero, especializado en demencia senil, comentó que hace 14 años comenzó a venir su familia a Victoria y poco a poco se fueron quedando. “Somos quizá la familia mexicana más numerosa de Victoria, pues entre mis papás, hermanos y sobrinos somos como 30”, señaló el mexicano. Espinosa Terán organiza desde hace 11 años un festival mexicano en julio, además de que es presidente desde hace una década del Mexican Canadian Community Association of Victoria y forma parte de la directiva de la asociación Immigrant and Refugee Centre Society, que da apoyo a refugiados.

“A quien le ayudo me pregunta cómo me puede pagar y yo le digo que al próximo mexicano que llegue lo ayude”, aseveró. El migrante mexicano, casado con una canadiense y padre de tres hijos, recordó que los primeros años no fueron fáciles, pues “no terminé la universidad, no encontraba trabajo y hasta me iba a regresar a Acapulco, pero cuando me dieron mi primer cheque sentí un gran orgullo y eso fue decisivo para quedarme”.

El pasado 14 de noviembre, Espinosa Terán recibió de manos del embajador de México en Canadá, Dionisio Pérez Jácome, el premio Ohtli, que es entregado por las representaciones diplomáticas de México a un connacional que se haya destacado por su labor a favor de la comunidad mexicana en el exterior.

