Rechaza Rusia accidente tras alta polución nuclear

AFP Moscú. – La agencia nuclear rusa, Rosatom, aseguró este martes que no registró “ningún incidente ni avería” en sus instalaciones nucleares a pesar de la contaminación radiactiva por rutenio 106 detectada por los servicios meteorológicos del país, que confirman los informes de varias agencias de vigilancia europeas.

El anuncio, difundido por el servicio de prensa de Rosatom, se produce al día siguiente de que la agencia meteorológica rusa Rosguidromet confirmara que se habían detectado concentraciones “sumamente elevadas” de rutenio 106, un isótopo radioactivo, a finales de septiembre en el sur de los Urales. Entre las estaciones que registraron las mayores dosis de rutenio 106, un producto de fisión proveniente de la industria nuclear, figura la de Arguaiach.

Entre el 26 de septiembre y el 1 de octubre se registró “una concentración extremadamente elevada (…) superando 986 veces” la tasa de rutenio 106. La estación de observación de Arguaiach se encuentra cerca del complejo nuclear Mayak (sur de los montes Urales), que en 1957 sufrió uno de los peores accidentes nucleares de la historia.

Pero los gestionarios del complejo afirmaron en un comunicado que “la contaminación radiactiva con rutenio 106 detectada por la agencia Rosguidromet no está vinculada” a sus actividades. El complejo de Mayak, utilizado actualmente para reciclar combustible nuclear usado, agregó no haber “manipulado rutenio 106” en 2017 y no haberlo producido desde hace varios años.

Comentarios

comments