Profeco local, 3er lugar nacional

Gran respuesta a los consumidores durante “El Buen Fin” de 2017

La delegación en Querétaro de la Procuraduría Federal del Co n s umi d o r (Profeco) logró superar las metas en este 2017 obteniendo el 3er lugar nacional en respuesta para los consumidores de la entidad.

Con un monto de más de 187 mil pesos conciliados a favor de los Queretanas, Profeco logró superar con más del 200% al año anterior en el monto recuperado.

La delegada en la entidad, Dalia Garrido Rubio felicitó al personal de la Profeco, al comercio establecido y sobre todo a los ciudadanos que dijo “cada año están más informados para realizar consumos responsables en las ediciones del Buen Fin”.

De esta manera Querétaro escaló dos posiciones al año anterior en donde se colocó en el quinto lugar en la edición 2016.

Este 2017 el top 5 quedó de la siguiente manera: primer lugar de conciliaciones lo obtuvo la Ciudad de México seguido por el Estado de México, Querétaro, Chihuahua y Nuevo León, sucesivamente.

Garrido Rubio comentó que el Buen Fin es un programa que sirve para la reactivación económica y en Querétaro resultó con saldo blanco en cuanto a multas, pues destacó el buen comportamiento de los establecimientos y de los consumidores a la hora de las conciliaciones.

Finalmente la delegada dijo que se seguirá trabajando para que cada año mejore la respuesta de la dependencia y que los ciudadanos sigan confiando cada vez más en la Profeco, por ello conmino a seguir acercándose en cualquier momento en que se sientan vulnerados en sus derechos como consumidores.

A nivel nacional, el Procurador Federal del Consumidor, Rogelio Cerda Pérez, informó que se superó en 162 por ciento el monto recuperado para los consumidores respecto a 2016.

En rueda de prensa, el Procurador Cerda Pérez dijo que esto es resultado de la planeación exhaustiva que la institución realizó este 2017 para realizar su operativo de supervisión en esta campaña.

“Los trabajos de planeación este año (para el operativo de supervisión de El Buen Fin) duraron mucho tiempo, y cuando digo mucho tiempo estoy hablando de casi tres semanas, donde el área Quejas y Denuncias, el área de Telecomunicaciones, el área de Verificación y la Subprocuraduría Jurídica estuvimos revisando los ejercicios, los incidentes, las rutas que habían seguido, las constantes de los años previos y a partir de ahí hicimos una planeación que nos hizo más eficaces”, señaló.

“También, debemos puntualizar, nuestras brigadas en campo se movieron con más agilidad, todo mundo tenía teléfonos de los brigadistas y eso nos permitió, en forma incidental, atender en campo, vía la gente de los departamentos de Quejas o del área de Verificación, atender en campo los problemas”, agregó.

El Procurador Cerda informó que si bien el monto recuperado fue mayor al del año anterior, el porcentaje de conciliación alcanzado respecto a las reclamaciones recibidas fue de 94%, es decir, el mismo de 2016.

En cuanto a asesorías, dijo que se otorgaron 39,217 más que en el año previo, lo que significa un incremento de 113%.

Asimismo, se realizaron 643 monitoreos de publicidad que permitieron corregir 18 anuncios.

Comentó que los principales motivos de reclamación fueron no respetar las promociones u ofertas anunciadas (en 307 casos), no respetar los precios exhibidos (214), condicionar o negar la venta (95), ofrecer información o publicidad engañosa (85), aplicar cargos y redondeos sin consentimiento (18), no exhibir precios (10) y no entregar notas o comprobantes.

Los productos con el mayor número de reclamaciones fueron pantallas (43), celulares (23), colchones (23), ropa (22) y bocinas (14), y las entidades con más quejas fueron la Ciudad de México (103), el Estado de México (75), Querétaro (56), Chihuahua (49) y Nuevo León (47).

En las redes sociales, se atendieron 421 tuits y 230 mensajes de Facebook relacionados con El Buen Fin, que fueron canalizados a Conciliaexprés, Teléfono del Consumidor y otros canales con que cuenta la Profeco.

El Procurador informó que el incidente mayor que se presentó en esta campaña fue en Chihuahua, Chihuahua, donde en una tienda Soriana había errores en los preciadores de varios productos y ocho consumidores se quejaron de que no se les quería respetar el precio de unas pantallas de televisión, pero se logró la conciliación a favor de los que estaban en su derecho de exigir.

Hubo otro caso, en el Bodega Aurrerá de Melchor Ocampo, en Tlalnepantla, Estado de México, en donde se quejaron siete consumidores porque no se les respetaban los precios, pero en realidad era un problema de publicidad engañosa y a la tienda se le cobrará una multa.

El Procurador recordó que cualquier consumidor que haya quedado inconforme en El Buen Fin 2017 tendrá derecho a presentar quejas o denuncias al respecto en la institución en los 365 días siguientes.

Para hacerlo, la Profeco los invita a utilizar cualquiera de los canales que pone a disposición de la población, a través del Teléfono del Consumidor, 55 68 87 22, en la Ciudad de México y área metropolitana; el 01 800 468 8722, sin costo en el resto del país, y de las redes sociales oficiales en Twitter: @Profeco y en Facebook: ProfecoOficial.

