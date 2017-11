DAVID CASSIDY, CANTANTE, ACTOR E ÍDOLO DE LOS AÑOS 70

Notimex El cantante, compositor, músico y a c t o r estadunidense David Cassidy, quien durante varios años actuara en la serie de televisión “The Partridge family” en el papel de “Keith”, falleció este martes después de varios días de estar hospitalizado y en condición grave. Ingresado al hospital el jueves 16 de noviembre por fallo en varios órganos e insuficiencia renal, Cassidy perdió hoy la vida, según confirmaron medios de comunicación como Rolling Stone, The New York Times y Hollywood Reporter.

Nacido el 12 de abril de 1950, es hijo de la actriz Evelyn Ward y el cantante Jack Cassidy, además de hijastro de la actriz Shirley Jones, quien hiciera el personaje de su madre en la “The Partridge family”. Su hermano es el también actor Shaun Cassidy.

Comenzó su carrera en obras musicales, luego participó en series como “El crucero del amor”, “Ironside”, “Bonanza” y recientemente en “CSI”, además de aparecer en la cuarta temporada del concurso televisivo “El aprendiz”; en 1978 es nominado al Emmy por su trabajo en el capítulo “Una posibilidad de vivir” del programa “Police Story”.

Pero fue con “The Partridge family”, que se transmitió de 1970 a 1974, cuando alcanzó la cima de la fama y se convirtió en el ídolo de millones de adolescentes en Estados Unidos, América Latina y Europa. En su faceta de cantante debutó como solista en 1972, con el álbum “Cherish”.

Vendió más de 30 millones de discos en todo el mundo, obtuvo 18 Discos de Oro y seis de Platino y llegó en varias ocasiones al número uno de las listas de popularidad, con temas exitosos como “I think I love you” y “How can I be sure”. Tuvo problemas con el alcohol y las drogas, como confirmó en su autobiografía, de nombre “C’mmon, get happy: fear and loathing on the Partridge family bus”; en 2015 el también guitarrista se declaró en bancarrota. A inicios de este 2017 fue cuando Cassidy puso fin a 50 años de carrera, al anunciar que padecía artritis y que recibía tratamiento tras ser diagnosticado con demencia vascular, enfermedad que también padecieron su madre y su abuelo.

