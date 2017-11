Editorial (Celebración)

Como ya es tradicional se celebró ayer un aniversario más del inicio de la Revolución Mexicana con un magno desfile en el que participaron más de dos mil 600 personas cuyo paso fue presenciado por más de 15 mil espectadores. Quizá hoy más que nunca es oportuno reflexionar sobre la importancia del movimiento que abrió puertas al tránsito hacia una mayor justicia social y los haberes que nos dejó como mexicanos.También es tiempo de ahondar en las razones de por qué algunos de los postulados esenciales no se han cumplido cabalmente. Y es que la conmemoración no sirve si todo queda en un recuerdo superficial de la gesta que costó sangre y vidas. La idea esencial primaria tuvo qué ver con el sistema democrático al que aspiraban los mexicanos hace 107 años a partir del lema de “Sufragio efectivo, no reelección”.

Con la Revolución México generó un sistema más que un partido, en el que el reacomodo de los distintos grupos fue resuelto con un esquema de reparto del poder, con vigencia pendular que en algunos aspectos funcionó, especialmente en el referido a la paz y la estabilidad.

Con el tiempo y el deterioro del sistema surgió por fortuna la oposición que fue robusteciéndose lentamente hasta generar las primeras reformas políticas que abrieron por fin espacios al tránsito y desarrollo de la democracia.

Entre afanes de justicia se avanzó no sin sobresaltos en temas centrales como el reparto de tierras, que lamentablemente destruyó las unidades de producción, pero que generó certezas en cuanto a un mejor destino del trabajo y de la producción; también se lograron avances trascendentes en materia laboral y en otros rubros, especialmente en educación, a través de los diversos y desiguales empeños de los gobiernos sucesivos.

Hoy, pese a todo, en democracia se ha avanzado; las instituciones son fuertes; y la presencia internacional, reconocida. Pero falta aún mucho por realizar y adecuar a las circunstancias actuales que hablan de urgencias en apoyo al campo, en tecnificación, en especialización educativa, en combate a la pobreza, en ética política y en combate a la corrupción.