5 delegados federales en Qro. estarían interesados en ser candidatos

POR RUBÉN PACHECO Noticias El coordinador de delegados de la zona occidente, Juan Carlos Padilla Aguilar, señaló que al menos unos cinco delegados federales estarían interesados en participar como candidatos en el proceso electoral del siguiente año.

“En pláticas informales, porque todavía no se ha formalizado nada, pero no son muchos los delegados federales que hayan manifestado interés; te diría que no pasan hasta el momento, quién sabe cómo pasen las cosas de aquí a unos días, pero hasta el momento hay unos cinco delegados que pudieran tener interés en participar en el proceso”. A propósito de no incurrir en algún delito electoral, los delegados se reunieron con la vocal ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE), quien explicó las nuevas disposiciones en la materia.

“Además de aquellos delegados que tengan un interés de participar en el proceso electoral y sepan bien los tiempos, ahorita lo están revisando algunos de ellos que tienen interés para que no incurramos en algún delito electoral”.

Y es que una de las preocupaciones para los delegados es que no se interrumpan los programas y apoyos del gobierno federal. Además de conocer las figuras que deberán ser sustituidas “Estamos preparándonos, ya estamos a pocos días y semanas de que se vengan anuncios importantes y de ahí para adelante”. Consideró que las próximas elecciones locales y federales serán muy competitivas, pues la figura de los independientes determinará la agenda electoral.

