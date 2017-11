GUILLERMO M.: UNA VIDA ENTRE NOTAS MUSICALES Y CÓDIGOS DE COMPUTADORA

ENRIQUE ZAMUDIO Y LUIS MONTES DE OCA Noticias “Mi vida s o n n o t a s mu s i – cales y códigos de computadora”, nos dice el maestro Guillermo Muñoz Gutiérrez, genio y figura que ha puesto en alto el nombre de Querétaro a nivel nacional y a nivel mundial.

El también columnista de Noticias de Querétaro será reconocido el próximo 4 de diciembre por ser pionero de la informática en Querétaro y por ser el compositor de la música de “El Bachiller”, la canción que en los años setenta catapultó a la Estudiantina de la UAQ, y que hoy es interpretada por un sinfín de tunas y estudiantinas en México y el mundo.

En entrevista, Guillermo Muñoz habló sobre su incursión en la música, el origen de “El Bachiller” y el nacimiento de la computación en Querétaro, situación que impulso la industria en la entidad y la región.

LOS MUÑOZ, UNA FAMILIA MUSICAL.

Familia de honda prosapia en las artes, la academia y la industria, los Muñoz son una casta que han hecho –y hacen– grandes cosas por Querétaro.

Guillermo Muñoz Gutiérrez es el mayor de los once hijos del matrimonio conformado por Don Guillermo Muñoz Gutiérrez y Doña Guadalupe Gutiérrez Ruiz.

Felipe, Guadalupe, Alejandro, Rosa María, Pablo, Juan, Miguel Ángel, María de los Ángeles, José Antonio e Ignacio.

Tanto la familia de su padre como de su madre tenían orígenes musicales.

Don Guillermo Muñoz siempre quiso tener una marimba y que todos sus hijos tocaran ahí.

Entonces comenzó a enseñarles música, especialmente el acordeón, y luego los inscribió –por los años cincuenta– a la Academia de Música, ubicada en Juárez y Reforma, que ya pertenecía a la Universidad Autónoma de Querétaro.

“Ahí desde los siete años me inscribieron y me aficioné a la música.

Tuve como maestras de piano, y seguí estudiando en Bellas Artes, a Esperanza Cabrera de Hinojosa, aunque ella es y siempre será para mí, porque nunca va a morir para mí, Esperanza Cabrera Muñoz, ella era prima segunda de mi padre”.

Guillermo Muñoz recuerda su infancia.

Estudió primero y segundo de primaria en el Colegio Loyola; después estuvo en el Centro Educativo, donde cursó el tercer año.

“En ese tiempo llegaron los Salesianos a Querétaro.

Yo vivía en Arteaga, entre Ezequiel Montes y Nicolás Campa, El señor Obispo Don Marciano Tinajero y Estrada les consiguió un terreno que actualmente es el Colegio Salesiano, ese era el panteón del Espíritu Santo y les dio a administrar la iglesia Santa Rosa de Viterbo.

Ahí empezaron a dar clases a tercero y cuarto de primaria, en un local que les prestaban las Monjas Capuchinas.

Después ahí entró mi hermano Felipe a tercero y yo a cuarto, y luego a quinto y luego a sexto.

“Mi padre traía camiones de piedra y nosotros limpiábamos los terrenos.

Cuando llegábamos tarde nuestros padres nos castigaban cargando piedra, por eso me dijeron que me fuera a Puebla.

Mi padre no quería porque yo era el primogénito, llegamos a ser once hermanos, todos músicos, tengo dos hermanos que son músicos profesionales, licenciados en docencia del arte; yo no, yo tuve buenos maestros, pero no soy licenciado”.

Aunque era raro que alguna ocasión se reunieran los hermanos Muñoz para tocar, la música siempre estuvo presente.

Al haber pocos maestros de música en aquel entonces, Guillermo Muñoz incursionó en la docencia en coritos en el colegio Alma Muriel – cuando éste se encontraba en Reforma–; así como en el Instituto La Paz y el Instituto Plancarte, donde formó coros y compuso canciones.

“El acero que nos llega lo cortamos para que pueda transformarse, ya no me acuerdo literalmente”, decían las canciones que componía Guillermo Muñoz Gutiérrez.

Aunque quería dedicarse a la música, su padre le pidió otro título profesional.

Fue por eso que Guillermo Muñoz, al terminar la preparatoria en el año de 1965, entró a estudiar contabilidad a la UAQ, para así cumplir el deseo de su padre.

Muñoz Gutiérrez recuerda que en el año de 1967, en el marco de la Conmemoración de los 50 años de la promulgación de la Constitución de 1917, en Querétaro se hizo un coro monumental con participantes de todas las escuelas de gobierno y privadas.

Gracias a esto obtuvo una beca para estudiar en el Conservatorio Nacional, en la Ciudad de México.

Sin embargo, mientras llegaba el dinero para irse a estudiar a la capital del país, tuvo que buscar trabajo para aprovechar el tiempo.

En una receta médica lo recomendaron para obtener un empleo en una empresa, pero estuvo una semana “en la banquita” esperando a que lo recibieran, pues el señor que lo habría de contratar tenía mucho trabajo y, aunque siempre fue muy atento con él, en esta ocasión no lo podía recibir.

Guillermo Muñoz narra que en algún momento se dio cuenta que le realizarían una despedida al licenciado Ruedas, en aquél momento director de personal de TREMEC y llegaba en su lugar Emilio de los Ángeles, otrora director de Turismo en Gobierno del Estado.

La fiesta era en Álamos, primera sección, una colonia muy exclusiva en ese tiempo.

Llegó a la fiesta con su acordeón, aunque nadie lo había invitado.

–¿Y usted quién es? –le dijeron.

–Pues vengo como músico –respondió en aquella ocasión.

“Estuve tocando en toda la fiesta.

Al siguiente lunes voy, me siento en la banquita y los señores ya me reconocían, ya me hablaban.

La música me llevó ahí y lo demás ya fueron circunstancias”.

Finalmente, Guillermo Muñoz logró su primer empleo como aprendiz de IBM y ahí comenzó todo.

“Fue mi primer contacto con la computación.

Todo era en inglés, no había nada en español.

La programábamos en un lenguaje que se llamaba Auto Coder y fui operador de la computadora grande, después me hice programador.

Me ayudó mucho que mis maestros venían de Guanajuato y de Tlaxcala que habían trabajado en una computadora en Petróleos Mexicanos y se vinieron por una buena lana a Querétaro”.

En aquel entonces su padre enfermó y por cuestiones familiares tuvo que quedarse en Querétaro, dejando los estudios, la beca del Conservatorio y de la UNAM.

Ya inserto en el ambiente laboral, recuerda que el señor Malagón le sugirió continuar con sus estudios.

Guillermo Muñoz cambió de carrera y concluyó la Licenciatura en Administración de Empresas.

En enero de 1975, Guillermo Muñoz Gutiérrez entró a Gerber, donde trabajó 13 años.

Se desempeñó como Gerente de Sistemas y llegó a ser Director de Finanzas y Administración.

Después ingresó a la Fábrica de Tractores Agrícolas (hoy New Holland), donde manejó todo lo relacionado a la Informática.

También trabajó en Massey Ferguson, en Turborreactores y en Gobierno del Estado de Querétaro.

Dentro de su trayectoria en la industria, Guillermo Muñoz fue operador de la primera computadora que llegó a Querétaro, la cual tenía apenas 8 kilobytes.

Su experiencia lo llevó a implementar sistemas de computación en Estados Unidos y en Centroamérica.

Inclusive fue el primer maestro de computación en la Facultad de Contaduría y Adminsitraci LA ESTUDIANTINA DE LA UAQ La historia de la Estudiantina de la Universidad Autónoma de Querétaro se remonta a una visita que el entonces rector Fernando Díaz Ramírez realizó a Guanajuato, donde escuchó a la Estudiantina de este lugar, fundada algunos meses antes que la de la Máxima Casa de Estudios de Querétaro.

El rector Fernando Díaz llamó al entonces presidente de la Federación de Estudiantes y le dijo: “¿por qué no haces un grupito como éste?”.

Guillermo Muñoz estudiaba la preparatoria y a la vez estudiaba música en la Academia, fue cuando se lanzó la convocatoria para conformar la Estudiantina de la Universidad Autónoma de Querétaro.

“Yo ya había escuchado las canciones de la estudiantina en Barcelona cuando estaba en la preparatoria.

Cuando llegué a la audición yo estaba en Bellas Artes estudiando piano y le digo: “Oiga, aquí en la convocatoria no dice acordeonista”.

Entonces me preguntaron ¿tu tocas acordeón? Fue así que me quedé ahí por más de diez años hasta que me salí y entró Aurelio Olvera a tocar el acordeón, que ya desde el principio era el director.

Así se fundó la Estudiantina de la Universidad Autónoma de Querétaro en 1963”.

EL BACHILLER El maestro Guillermo Muñoz Gutiérrez era apenas un adolescente cuando compuso la música de “El Bachiller”, canción que rompió todos los records de ventas en los años setenta y que hoy se toca en todo México y el mundo.

La letra de la canción fue escrita por Salvador Cuevas Álvarez junto a Juan Jaime Hernández, quienes eran compañeros de cuarto año en la carrera de Derecho.

Ensayaron la primera versión y no gustó.

“Yo pedí oportunidad de escribir la música y sí me la dieron.

Compuse la música gracias a un alumno que tenía de piano, Esteban Vera, que no iba a su clase.

Entonces yo llegaba a su casa, a su piano y él no estaba.

Ahí compuse la música”.

Una vez terminada la música, Guillermo Muñoz lo presentó a La Estudiantina.

La ensayaron y no gustó, por lo cual no iba a ser una canción considerada en el disco de la agrupación que estaba a punto de grabarse.

“Cuando fuimos a la casa grabadora no querían más versiones de lo mismo y nos pidieron algo original.

Le dimos una repasada a El Bachiller, con la música que yo compuse.

Se grabó y yo fui a registrarla, no pude firmar, tuve que traerme el contrato para que lo firmara mi padre porque yo era menor de edad”.

Con una memoria privilegiada, Guillermo Muñoz narra que aquel disco de la Estudiantina de la UAQ fue todo un éxito.

En 1965 ya era el más vendido y estaba a la par con artistas muy famosos como Toño Aguilar, Lucha Villa, Angélica María, Gloria Laso, entre otros.

“Fuimos los líderes de ventas por tres años.

Ellos eran más famosos porque estaban en películas y otras presentaciones, pero de la venta El Bachiller fue el que más se vendió en aquellos años”, relata Guillermo Muñoz Gutiérrez.

–¿Cómo se lograba el éxito sin publicidad? –Era muy diferente en esos tiempos.

Tú llegabas a una radiodifusora con tu disco.

Te entrevistaban y lo ponían; y si lo pedía la gente lo volvían a poner.

Así era la publicidad.

Íbamos caminando de radiodifusora a radiodifusora pidiendo que pusieran nuestro disco.

Tenía yo mi propio programa de radio que se llamaba “La hora del cuarteto universitario” y ahí estábamos cuatro elementos de La Estudiantina, que eran los hermanos Espinosa y Jorge Fernández de Jáuregui, Antonio Servín y yo en el acordeón.

Yo acompañaba de niño a mi padre que también tenía su programa de radio, La Casa Colorada o La Naval Queretana lo patrocinaban, era la forma de promovernos y también la MUSART que era la Casa de Música para la que trabajamos tenía un programa de televisión que también nos promovía.

Durante tres años fueron líderes en ventas, hasta que Juan Torres los desbancó.

Miles de ventas mensuales alcanzaron hasta lograr el Trébol de Oro en dos ocasiones, premio que equivale a lo que hoy es el Disco de Platino.

“Cuando fue el éxito y que empezamos a recibir dinero, yo como compositor, ellos como intérpretes y Aurelio como director, el primer dinero que ganamos ya no ensayábamos aquí en La Periquera, o en la casa de mi compadre Paco Esquivel, rentábamos un apartamento en Acapulco y nos íbamos a ensayar allá o nos íbamos a Tequisquiapan, se acostumbraron luego luego a la buena vida.

Después salieron giras a Europa, Estados Unidos, yo nunca fui a Europa”.

Otro de los éxitos de la Estudiantina de la UAQ fue “Casanova”, canción que también interpretan muchas tunas y estudiantinas.

“Ésa se la compuse a mi hermano Alejandro y a mi compadre Paco Esquivel, que ya murió.

Tuvo muchas novias; yo solo tuve dos”.

“QUISIERA ESTAR CONTIGO”.

Otra de las canciones más famosas que ha escrito Guillermo Muñoz Gutiérrez es “Quisiera estar contigo”, canción que le compuso a una novia con la cual quedó prendado desde el primer momento en que la vio.

“Fuimos a tocar a una kermesse con el Instituto La Paz.

Me quedé prendado de la muchacha.

Le mandaba cartas que tardaban una semana en llegar, así nos estuvimos carteando, pero ese mismo día que la conocí le llevé serenata y su hermano me la hizo de tos.

Pasó un año y fui a verla.

Me hice novio de ella.

Cuando compré mi carro fui a verla, ya habíamos escogido la iglesia donde nos íbamos a casar”.

“Si no estás junto a mí, ¿qué hago yo sin amor? Yo te quiero, te espero, me muero si no estás aquí”, dice la canción escrita por el maestro Guillermo Muñoz, antes de que una tragedia amorosa diera un vuelco a la historia.

“Esa letra para mí es la mejor que he compuesto, pero esa canción se la compuse a una novia que tenía yo, y un buen día que llegamos a la hacienda en el vochito.

La agarro para darle un beso y me dice ‘Aquí no, Mario, nos van a ver’, ¡pero yo no me llamaba Mario! Así se llamaba su jefe, que era un médico, por cierto.

Ahí terminó todo”.

“Quisiera pasar mi vida junto a ti, te amo si tu no estás no puedo resistir”.

LAS CALAVERAS Y EL ÉGELE EN NOTICIAS.

Las colaboraciones de Guillermo Muñoz Gutiérrez en las páginas del periódico Noticias de Querétaro se remontan hacia hace 30 años cuando comenzó a escribir “Las Calaveras”.

“Yo tenía mucha práctica en hacer calaveras, porque desde la secundaria me juntaba con dos muchachos, hicimos una asociación, que escribíamos poemas, nos especializábamos en hacer parodias de obras clásicas y desde entonces aprendí”.

Guillermo Muñoz es recordado por su capacidad de síntesis, el humor y el gran talento literario que imprime en sus famosas Calaveras, haciendo parodias de Fuente Ovejuna, El Perico Blás.

Un buen día, en el mes de enero del 2004, se le ocurrió escribir epigramas basadas en información local.

Presentó el proyecto al Lic.

Rogelio Garfias Ruiz, Director General de Noticias y al subdirector editorial, Carlos Jiménez Esquivel.

Fue así que nació el Égele, que el próximo mes de enero cumplirá 14 años.

GUILLERMO, EL PROLÍFICO.

A sus 70 años de edad, el maestro Guillermo Muñoz Gutiérrez no para de producir y hacer proyectos.

Actualmente forma parte de la planta docente del recién inaugurado Centro de Estudios Artísticos María Grever, dirigido por su hermano, el maestro Miguel Ángel Muñoz Gutiérrez.

En su haber tiene registradas alrededor de diez canciones y no registradas no más de 20.

Inclusive tiene escrito un rap para la Universidad Autónoma de Querétaro y cotidianamente escribe canciones para grupos artísticos, inclusive para coros infantiles.

Actualmente, en conjunto con sus hermanos, se encuentran preparando un disco que próximamente saldrá a la luz.

El próximo 4 de diciembre en el auditorio del Centro de las Artes de Querétaro (CEART), se rendirá homenaje a “una vida de notas musicales y códigos de computadora”.

Guillermo Muñoz será reconocido en una ceremonia donde tocará junto a la Estudiantina Varonil, donde participarán cuatro de los hermanos Muñoz Gutiérrez, incluido por supuesto Guillermo, quien tocará el acordeón que, aún cuando es el mismo de hace muchos años, cada vez pesa más.

