Espera Sedea respuesta de Pemex por daños a cultivos

POR RUBÉN PACHECO Noticias El Secretario de Desarrollo Agropecuario (Sedea), Tonatiuh Cervantes Curiel, precisó que no han recibido respuesta de Pemex, división regional de Salamanca, esto para que cubra las indemnizaciones relacionadas con el derrame de combustible en San Juan del Rio.

Aunque las gestiones las deben hacer los propios productores, la dependencia es facilitadora de las gestiones, para lo cual se envió un documento a Pemex, a fin de que se haga cargo de los daños ocasionados a las plantaciones.

“Sin embargo, a través de los propios seguros con los que contamos, los seguros catastróficos que hoy en el estado permiten atender a más de 147 mil hectáreas aseguradas, esos productores pueden recibir el apoyo del seguro catastróficos y han recibido atención por parte del gobierno del estado y la Sagarpa”. Cabe recordar que el gobierno del estado contrató un seguro contra catástrofes, por el cual pagó una póliza de 57 millones de pesos, aunque la afectación de parcelas por el derrame de combustible y lluvias fueron pocas.

“Hemos estado en pláticas con los productores, habrá apoyos para fertilizantes, habrá apoyo para semillas; lo que no podemos nosotros recuperar es del ámbito federal, en el caso de que se tenga que hacer una indemnización corresponde directamente a Pemex”.

En el caso del seguro contratado por el gobierno del estado, el monto a cubrir varía de acuerdo al ciclo productivo, pues precisó que no es lo mismo el aseguramiento por sequía o cuando la siembra está próximo a las cosechas; por ello el apoyo va de los mil 200 a los 3 mil pesos del costo de producción por hectárea. “Tenemos que esperar a que inicie el siguiente ciclo productivo, no tiene ningún sentido, lo platicamos con los productores, darles un apoyo si no nos concentramos en lo importante que es que vuelvan a sembrar en el ciclo inmediato”.

