No habrá “gasolinazo”, afirma González Anaya

Notimex México. – El director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), José Antonio González Anaya, negó categóricamente que vaya a haber un “gasolinazo” a fin de año, como circuló en algunos medios de comunicación y redes sociales. En entrevista para Canal 11, enfatizó que el mecanismo vigente desde principios de este año para fijar el precio de los combustibles está diseñado para reducir la volatilidad que caracteriza el mercado de hidrocarburos a nivel mundial.

Dicho esquema de precios funciona bien, y no hay ninguna decisión que tenga que ver con un incremento abrupto en el costo de las gasolinas que se venden al consumidor mexicano, aseveró González Anaya. “El mecanismo vigente reduce la volatilidad y los precios suben o bajan diariamente en proporciones pequeñas a partir de este mismo año”, explicó el funcionario. C on ello, el titular de la empresa productiva del Estado salió al paso a dichas versiones que se difundieron esta mañana. Cabe señalar que la Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros (Amegas) dijo hoy que el aumento de precios “es una posibilidad latente”, toda vez que los precios de la gasolina y el petróleo se han incrementado en los mercados internacionales y las importaciones que realiza México son más caras.

Comentarios

comments