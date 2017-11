CANTARÁ POR LOS PUEBLOS MÁGICOS

Notimex Con un espectáculo en el que presentará su nuevo sencillo “Natural”, la intérprete Paty Cantú, dará un concierto en la Explanada de los Héroes, el próximo 19 de noviembre, al cerrar actividades la Feria Nacional de Pueblos Mágicos. En entrevista con Notimex, la cantante tapatía expresó su gusto por presentar su música para el público regiomontano en general, luego de que sus anteriores visitas habían sido en conciertos privados.

“Estoy feliz, tengo mucho tiempo de no andar por allá y las últimas veces que había estado, me había tocado hacer ‘shows’ privados, entonces me da mucha alegría de hacer un ‘show’ abierto al público, que vaya toda la gente que quiera ir, además en medio de algo tan bonito, como es la Feria Nacional de Pueblos Mágicos”, comentó. “Me encanta, mi plan es ir a cantar, irles a mostrar el sencillo nuevo en vivo, ‘Natural’ y todo, pero también bajarme del escenario, dar vueltas en los estands, las artesanías, y probar un poco la gastronomía, no sé si de los 111 municipios, porque tal vez es mucha comida, pero toda la que pueda”, dijo entre risas.

“Lo que voy a llevarles es una combinación de cosas, tengo varios planes para cerrar el año, algunos son viajar a Argentina, ir a Colombia y Perú”, señaló. Al mismo tiempo, añadió, “armar el show nuevo, ahora sí en relación al proyecto #hashtag 3-3-3, que es lo de la gira, el nuevo concepto y la música que le voy a traer al público en los siguientes meses”.

“En este show en particular, como todavía está recién salidito del horno les llevo el sencillo y obviamente algunas de las canciones que van a empezar a acercarse al sonido de ‘3-3-3’ y falta preparar, todavía no es el cambio de ‘show’ por completo, de todas maneras para mí es emocionante, porque tengo muchísimo tiempo”, dijo. “Creo que con este espectáculo no había ido a Monterrey, y ahora que me toca cerrar el año, llevarles en vivo el sencillo me da mucho gusto”, dijo la intérprete de “Corazón bipolar” y “Valiente”.

“La canción habla que una vez que conoces el buen amor de alguien, te haces adicto a eso, en particular yo siempre pongo el punto de vista de la mujer”, explicó. “Aunque la canción es en los dos sentidos, hombre-mujer, realmente la mujer es la que queda en este tema de empoderamiento, si probaste mi amor y lo pierdes, no vas a poder vivir el resto de tu vida a gusto”, comentó.

“Hay muchísimo contenido nuevo en el ‘3-3-3’, entonces así como encontramos que este interactuara de una forma con el público…, así vamos a hacer que en los siguientes meses, sobre todo a principios de 2018, empiecen los contenidos a ver la luz de forma distinta, interactuando con el público”, dijo. Paty Cantú apuntó que “no es un material convencional, pero de todas maneras, para todos aquellos que son fanáticos del material físico, también lo van a tener en el primer trimestre de 2018, seguramente”.

