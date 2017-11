Reciben capacitación por parte del INE los funcionarios deCorregidora

POR LAURA VALDELAMAR Noticias Funcionarios de la administración de Corregidora recibieron capacitación por parte del personal del Instituto Nacional Electoral para que se mantengan alejados de incurrir en algún tipo de delito electoral, dijo el Jefe de Gabinete, Rogelio Vega Vázquez Mellado.

Señaló que a este curso de capacitación acudieron todos los funcionarios y de esta manera cuidar que sea un proceso muy transparente y no incurrir en alguna falta “Como administración participaron todos, porque queremos cuidar que sea un proceso muy transparente y que no podamos incurrir en alguna falta”.

Apuntó que son muchos los lineamientos, incuso los logos que pueden o no portar, por supuesto que todos vamos a participar de alguna manera, y aunque la veda electoral comienza a partir de marzo, los funcionarios deben ceñirse estrictamente a lo que se tiene permitido.

Al cuestionarle si se incluye en estos lineamientos dijo: “claro como Jefe de Gabinete me tengo que ceñir a lo que marcan los procesos que ya están encima”.

En cuanto a sus aspiraciones para suceder a Mauricio Kuri González en el cargo, dijo que aún no son los tiempos y actualmente su actividad como Jefe de Gabinete le absorbe el tiempo al 100 por ciento.

Aunque dijo, que no se descarta ni se encarta, esperará los tiempos y la decisión del Partido Acción Nacional, ya que no es militante de este instituto político pero que lo invitó la administración pasada a ser regidor y no pensaría irse por cualquier otro partido.

