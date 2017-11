Justifica Celia Durán alza en las tablas de valores

POR RUBÉN PACHECO Noticias Una vez que las tablas de valores fueron presentadas a la Legislatura; la alcaldesa de Huimilpan, Celia Durán, aceptó que estas podrían aumentar de acuerdo a los valores catastrales, pero descartó subir el impuesto predial. Y es que señaló que el valor de la tierra no se define con base a disposiciones gubernamentales, pues conforme pasa el tiempo va en aumento conforme se le agregan servicios.

“Nosotros acatamos las recomendaciones de Catastro y sí se incrementó un poquito, leve, no va a tener mayor repercusión en el predial porque yo tengo fe en que el predial se va a quedar como está; entonces únicamente subirá el valor de la tierra pero el predial se queda así”.

De acuerdo con el crecimiento y valor de la tierra, comparado con años anteriores, algunas zonas subirían en un cuatro por ciento, en otros cinco y casos donde podría ser más alto el valor. “Por ejemplo nosotros tenemos Cumbres del Cimatario que es un fraccionamiento, tenemos El Encino pero que no está habitado, pero que está en desarrollo, tenemos el Parque Industrial Pyme que es el de más valor en el municipio”.

Contrariamente, el valor de la tierra rural, áreas que predominan en la zona, no tendría que aumentar en gran medida su valor catastral, lo que significa que el pago del impuesto no aumentaría de manera significativa. “El incremento en las tablas de valores se hace de un cuatro a un cinco por ciento y eso lugares un poco más”. Finalmente, Celia Duran aclaró que hasta el momento no se ha aprobado ningún cambio de uso de suelo que sea significativo, por lo que los valores catastrales no se alterarían de manera significativa

