Esquivel con miras al podio

YOLOT GUERRERO FOTOS: MIGUEL CRUZ Noticias La atleta Ximena Esquivel, subcampeona del Mundial de Polonia hizo un balance de la temporada con miras al arranque del ciclo de Juegos CONDDE. La queretana, estudiante de 3er semestre en Diseño Industrial de la Universidad Anáhuac está en preparación con el entrenador Andrés Guzmán en busca de saltar más centímetros y quedar en primer lugar.

Recalcó que su objetivo es estar en podio de cara a los Juegos Centroamericanos de Barranquilla, Colombia, camino a Tokio 2020. Esquivel que posee el record mexicano en salto de altura con una marca de 1. 90 metros que logró en la Copa Autonomy Querétaro, dijo el tiempo fue “buena porque se trató de la competencia más importante de la temporada y fue en la que me fue mejor.

Ya empecé, todo va bien, apenas estoy entrenando y empiezan en febrero las competencias”. Comunicó, “se supone que sí (salieron las marcas) pero no nos las han mostrado. El objetivo es estar en el pódium; todo está muy bien. Gracias, porque él siempre es el que me apoya y no estaría en esto si no fuera por él, gracias por todo lo que me transmite”.

Por último señaló que trabaja con su entrenador en mejorar las fallas estratégicas que se han presentado, agradeció las enseñanzas y esfuerzo que Andrés Guzmán dedica y que la han llevado a ocupar el 4º lugar en la Univerdiada Mundial en Tapei, China.

