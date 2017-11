ENTREGAN RECONOCIMIENTO A POLICÍAS DE CORREGIDORA

POR LAURA VALDELAMAR No ti cias El Presidente Municipal de C o r r e g i d o r a , Mauricio Kuri González y Francisco Javier Cabrera Durán, Director General de Súper Q, encabezaron la entrega de 8 reconocimientos a elementos de Seguridad Pública por su trabajo a favor de la ciudadanía y el sector productivo. El Presidente Municipal destacó la loable labor que realiza Súper Q, “tenemos que entender que solos los ciudadanos no pueden, y solos los policías no pueden, es un trabajo en conjunto para obtener buenos resultados”. Mauricio Kuri hizo referencia a Churchill, “Nunca antes se le debía tanto a tan pocos”, yo sí creo, dijo, en Corregidora tenemos la fortuna de una policía que no ha sido contaminada.

Destacó que en breve se estará presentando una nueva tecnología para la ciudad, mayor equipamiento, “tenemos una gran deuda con la policía, el hecho que la ciudadanía y las empresas se los esté reconociendo, habla del trabajo y esfuerzo que realizan para mantener un municipio seguro, deben estar orgullosos con sus hijos y su familia”.

No solo los policías que están en la calle, también quienes están en el C4 rifándosela, ya se tiene una unidad de análisis, y pueden contar con el Presidente Municipal que está al 100 por ciento con ustedes, se ha querido hacer lo que nunca se había hecho en Corregidora, dotarlos con más tecnología, con mejores unidades, más armamento y sobre todo que tengan oficinas más dignas y para el próximo año ya estará listo el gimnasio, los vestidos y campo de futbol, se requieren policías que se sientan comprometidos con la sociedad.

Es motivante que el sector productivo reconozca la labor de los policías. Por su parte Francisco Javier Cabrera Durán, Director General de Súper Q, reconoció la gran labor que hacen día a día los elementos de Seguridad Pública, en especial para Súper Q, como cadena regional ha crecido de manera exponencial y que cuenta con15 unidades de negocio en Corregidora. Sabemos que la labor que desempeñan no es nada fácil, su trabajo requiere valor, principios disciplina, integridad, audacia y sobre todo mucho amor por lo que realizan.

“Queremos reconocer el desempeño que han puesto en su trabajo para aprehender a una banda, dejando más tranquilos a la ciudadanía y a los colaboradores, quiero mencionar la destacada labor que realiza la policía de Corregidora y hacer evidente el compromiso y gallardía para ser un Corregidora mejor”.

Juan Luis Rodríguez Aboytes resaltó el trabajo que realizan los policías, hombres y mujeres que día a día se rifan la vida, son héroes al realizar su trabajo, quienes lograron la detención de estas personas, en combinación dela tecnología y la parte operativa y hoy el sector productivo les hace un reconocimiento gracias a su labor que llevan a cabo con gran profesionalismo.

Los elementos reconocidos son: Jonathan Pedro Sánchez Reséndiz video operador, Stephanie Guadalupe Cruz Ramírez, Operadora de 911, Francisco Escobedo Medina, Jefe de turno, Horacio Villegas Ramírez, Policía Tercero, Gerardo López Hernández, Policía Tercero, Y los policías Mario Alberto Balderas Hernández, Hugo Enrique Jiménez Ortiz, y Diego Iván Vega Ramírez.

Acompañaron al alcalde, Rogelio Vega Vázquez Mellado, Carlos Herrerías Tello de Meneses, Efraín Serrato Malagón, Melina Lara Arriaga, Jefa de Mercadotecnia y Alexis Alvarez Guevara, jefe de Protección Patrimonial de Súper Q.

